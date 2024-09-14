華爾街「賀錦麗交易」抬頭 帶動太陽能族群股價大漲

在美國民主黨總統候選人賀錦麗於電視辯論表現明顯勝過共和黨的川普後，已導致「川普交易」黯然失色，一群綠能股則強烈表態，暗示華爾街的「賀錦麗交易」正開始抬頭。最新民調顯示，賀錦麗在辯論後的聲勢大振，支持率領先川普的幅度擴大。

路透／易普索（Ipsos）12日公布的最新民調顯示，賀錦麗在登記選民中的民調支持率，以47%勝過川普的42%，領先幅度擴大，53%的選民認為賀錦麗在辯論會上的表現勝過川普。另據福斯新聞網報導，川普原本在搖擺州喬治亞州、北卡羅來納州的支持度領先優勢已消失。

美太陽能類股表現

在電視辯論10日結束後，川普力挺的比特幣11日重挫，川普媒體科技集團（DJT）和私人監獄公司Geo Group股價同步下跌，反映投資人察覺賀錦麗勝選機率升高，而拋售之前被視為可望從「川普2.0」受惠的加密幣與股票。

長久烏雲罩頂的太陽能股則揚眉吐氣，第一太陽能（First Solar）、Enphase能源公司及Sunrun等業者的股價11日紛紛大漲作收。景順太陽能指數型基金（ETF）和iShares全球乾淨能源等相關ETF，11日也大漲。

市場策略師表示，若賀錦麗持續領先川普，太陽能股會漲得更高。美國基建資本管理公司投資組合經理人哈特菲德說，「一種賀錦麗交易明顯表態：太陽能漲勢急馳」。太陽能股是「賀錦麗交易」的領先風向球。Baird投資策略師梅菲德也認為，太陽能股是評估「賀錦麗交易」最簡潔的方式之一。

儘管美國總統大選勝負難料，但投資人似乎相信，賀錦麗若能贏得11月總統大選，對乾淨能源股有利。然而，實情未必如此。在現任民主黨籍美國總統拜登主政下，乾淨能源股仍深陷長期熊市；對照下，在川普入主白宮時期，這些綠能股表現反而優於大盤。

為挽救選情，川普12日加碼民粹主張，喊出加班費免稅。美國時薪勞工在每周工時超過40小時後，工資會變成一倍半，加班費免稅計畫有助吸引到藍領選票。

此外，儘管賀錦麗陣營想再辦一場辯論，但川普已明確拒絕，宣布在11月5日總統大選前不會有第三場辯論。他之前已分別和拜登、賀錦麗辯論。但賀錦麗陣營表示，川普每天都在改變立場，一位資深顧問說，「我預測還有另一場辯論」。