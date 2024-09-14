波音大罷工 衝擊供應鏈

波音公司（Boeing）最大的工會投票否決新勞資協議，將於美西時間13日午夜起發動罷工，導致最暢銷噴射客機停產，不僅對這家苦苦掙扎的航太巨人造成嚴重打擊，若長期停工可能會進一步加劇航空業供應鏈的壓力，使飛機短缺更加惡化。

數千名製造波音737、777和767噴射機的技師，已拒絕工會領袖與波音高層達成的勞資協議，並且將在美西時間13日午夜過後不久，發動罷工。這是波音最大的工會組織IAM District 751自2008年以來首次罷工，該工會代表3.3萬名波音員工。

工會領袖表示，約94%的會員投票拒絕新合約，96%的成員投票支持罷工。工會幹部說，將尋求與資方重返談判桌。

這次罷工將使波音雪上加霜。在2024年1月阿拉斯加航空發生一起事故後，波音飛機的品質引發監管當局調查、客戶抗議，以及高階主管異動。波音一直處於財務困境，其信用評級僅比投機級高出一級，令波音在因應450億美元的沉重債務負擔時處境艱難。

在面臨現金流失和債務累積之際，這次罷工將重創波音的財務，而長時間罷工可能會進一步加劇航空業供應鏈的壓力，並使航空公司飛機短缺情況更加惡化。

工會成員反對工會領袖建議接受的協議條款，包括四年內保證加薪25%，雖已是波音歷史上最大幅度的加薪提議，但工人原本期望獲得更大加薪，並且對取消年度獎金的條款感到憤怒。

波音工人在工會投票時表達各種擔憂。有些人表示，擬議的調薪幅度太小，因為這十年來太平洋西北部地區的薪資停滯不前且生活成本不斷上漲。一名員工指出，新合約中提議的起薪為每小時21美元，與當地漢堡連鎖店 Dick's Drive-In的起薪相當，該連鎖店還提供免費員工健康保險和401(k) 配套，「翻煎漢堡賺的錢更多」。

波音工會的成員從未拒絕其領導人推薦的合約。他們上次簽訂勞資協議是在 2008年，那次勞資談判導致了為期57天的罷工，致使生產受阻，波音每天損失估計達1億美元。

去年美國工會罷工人數明顯增加，部分原因是汽車業以及好萊塢作家和演員的罷工。根據康乃爾大學工業與勞工關係學院的統計，總體而言，2023年美國約有54萬名勞工罷工，是前一年的兩倍多。