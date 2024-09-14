英引領歐商辦投資復甦

英國正在引領歐洲長期低迷的商辦市場復甦，下半年對這個領域的總投資可望進一步回升。

不動產業者第一太平洋戴維斯（Savills）8月的數據顯示，英國上半年商辦交易金額達到41億歐元（45.2億美元），幾乎占歐洲商辦交易總額的三分之一（29%），遠超過法國的18億歐元（13%）、及德國的17億歐元（12%），也比英國五年交易平均占比24%高出5個百分點。

歐洲商辦交易市場長期低迷不振，主要是受到新冠疫情後工作場所改變以及升息的雙重影響。Savills指出，總體來看，上半年歐洲商辦投資交易額年減21%至141億美元，較過去五年同期的平均值銳減60%。

但產業分析師現在認為，隨著利率進一步下滑以及投資人利用定價錯位的機會，從9月起到年底，商辦交易的活動將升溫。

分析師說，英國國會大選7月落幕以及英國央行的初步降息，已提高市場能見度，並為反彈增添動力，主要是在首都倫敦。富達國際的歐洲房地產研究主管波利哲表示：「倫敦稍微領先，部分原因是該城市更早、更快且更大幅重新定價。」

摩根士丹利資本國際指出，另一推手是報酬率上升。今年倫敦商辦平均年收益率上升至占房地產價值的6%以上；相較之下，法國巴黎、瑞典斯德哥爾摩，以及德國柏林和漢堡等城市約有4.5%。