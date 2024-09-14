美敲定對陸電動車加稅

路透報導，美國貿易代表署（USTR）表示，13日已敲定多項對中國大陸產品提高關稅的措施，包括對電動車徵收100%、太陽能電池徵收50%，鋼、鋁、電動車電池及關鍵性礦物徵收25%關稅，預定9月27日起生效。

USTR也決定從2025年開始對中國半導體徵收50%關稅，並新增太陽能板用多晶矽及矽晶圓兩類產品。其他諸如筆記型電腦及手機等產品的新關稅率，將於2026年元旦生效。

針對中國大陸製港口用橋式起重機所加徵的關稅，USTR表示凡是美國各港口在今年5月14日前訂購的橋式機，並在2026年5月14日前交貨，將不適用新關稅。

USTR並將中國大陸製醫療用口罩及外科手術用手套的關稅稅率，由原先宣布的25%，提高到50%，但延後生效時間，讓進口商有時間轉向非中國大陸的供應商；注射器稅率從原先的50%，提高到100%，但嬰兒餵食用注射器將有一年寬限期。

USTR表示，正考慮是否將五項中國大陸製工業機具排除，包括淨化或過濾液體用機器、工業用機器人及印表機。USTR也允許將中國製太陽能用晶圓及電池製造設備排除，但不包括用來製造整個太陽能模組的設備。