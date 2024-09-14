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Fed降息前 投資人轉攻為守

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會即將在下周啟動降息，但近來投資人操作轉攻為守，紛紛轉進被視為安全避風港的類股和資產，以致金價、美國公債和防禦型股票行情走高，反映經濟衰退憂慮升溫、以及總統大選選情的不確定性。 路透
美國聯準會即將在下周啟動降息，但近來投資人操作轉攻為守，紛紛轉進被視為安全避風港的類股和資產，以致金價、美國公債和防禦型股票行情走高，反映經濟衰退憂慮升溫、以及總統大選選情的不確定性。 路透

美國聯準會（Fed）即將在下周啟動降息，但近來投資人操作轉攻為守，紛紛轉進被視為安全避風港的類股和資產，以致金價、美國公債和防禦型股票行情走高，反映經濟衰退憂慮升溫、以及總統大選選情的不確定性。

標普500指數表現
標普500指數表現

9月初以來，不動產、公用事業和消費必需品股表現最佳，金價迭創歷史新高，美國公債價格也大漲，走向相反的殖利率則降至今年低點附近。

美國10年期公債殖利率12日收在3.679%，是今年第三低水準。殖利率下跌表示債券價格上漲。市場動盪時，投資人傾向遁入美國公債市場避險。

金價自3月以來更是頻創新高，也反映投資人對避險資產需求旺盛。

而且，利率走低時，不孶息的黃金相對於股票和債券的吸引力隨之增強。金價今年來大漲25%，表現勝過標普500指數。

同時，股市資金輪動到防禦型股票，贏家與輸家重新洗牌，使得標普500指數中的公用事業類股在2024年中表現與科技股變得平分秋色，今年來漲幅都超過20%。

在Fed降息在即的預期下，配發股息的防禦型股顯得更吸引人。標普500不動產類股提供3%的股利，最誘人。其次是公用事業股的2.9%，以及必需消費類股的2.2%。

美銀（BofA）策略師團隊說，在利率走低的環境下，配發股利的公用事業股和不動產股將受惠，並鼓勵客戶加碼投資。

不動產、公用事業和消費必需品類股公認為防禦型股票，因為消費者傾向優先把預算撥來支付房租、汽油、電費帳單，以及家庭日常用品。即使必須削減開支，也會設法砍別的支出。

標普 美國 金價

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