綠能轉型 就業市場掀巨變

世界各國為達成「淨零碳排」目標，紛紛推動綠能轉型，帶動「綠色」產業勃興，也在全球勞動市場掀起震撼，舉凡勞工所需技能、工資待遇和工會化，都備受衝擊。

英國金融時報（FT）報導，新綠色產業正大舉招聘，國際再生能源署（Irena）估計，2022年全球可再生能源直接和間接僱用人數達到1,370萬人。太陽能產業是主要驅動力，占新增綠色就業總數逾三成，而中國大陸則提供約41%的綠色工作機會。

再生能源就業數

國際能源總署（IEA）預估，到2030年，全球總計將增加約800萬個乾淨能源工作；同時期化石燃料產業估計會減少250萬個工作。縱使仍淨增570萬個工作機會，勞工將面臨重大挑戰。

經濟合作發展組織（OECD）的報告發現，「綠色工作」如工程師、碳權交易員等，技能水準要求高，待遇也較佳；但技能要求較低的職務，像是回收業或貨運業就不然。此外，工作機會轉移別處可能重創一些社區。綠能產業工會化程度低，也是顧慮。

專家提醒各國政府，必須謹慎因應綠能轉型帶給勞動市場的衝擊。職掌OECD就業、勞工和社會事務的史卡裴塔說：「我們必須確定，綠能轉型策略的核心，是要協助直接受影響人士。」

8月發布的OECD年度就業展望報告估計，成員國超過25%的工作將「被淨零政策強烈影響」，不論影響是好是壞。這份報告也預測，歐盟境內碳排密度高的產業，例如供應化石燃料衍生能源、採礦與能源密集製造業，到2030年工作將流失14%。儘管占整體就業比率不高，這些工作通常待遇相對不錯，也傾向組織工會。

在綠能轉型過程中，勞工也面臨其他諸多挑戰，包括人工智慧（AI）與自動化，這些趨勢會如何顛覆職場慣例與工作型態，難以逆料。國際勞工組織（ILO）專家古爾指出，相較於工業革命的驅動力清晰易辨，綠能轉型是「更複雜的脫胎換骨過程」。