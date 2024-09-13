市場聚焦Fed下周決策會議 美股早盤四大指數齊揚

隨著市場預期聯準會（Fed）將在17~18日會議中降息，美股13日早盤延續本周動能，四大指數齊揚。交易員仍在斟酌Fed的降息幅度，目前預期Fed調降2碼的機率稍微提高。

道瓊工業指數上漲0.5%，或256點、標普500指數漲0.5%、那斯達克指數漲0.5%，費城半導體指數漲1.4%；台積電ADR漲1%。輝達（Nvidia）13日早盤在平盤附近波動。

個股方面，波音公司西岸廠區員工，決定於13日午夜發動罷工，以表達對此前達成的最新勞資協議的不滿。波音13日早盤跌近2%。

軟體大廠Adobe本季財測未能緩解投資人對人工智慧（AI）工具何時能獲利的疑慮，13日早盤重挫近9%。另一方面，甲骨文（Oracle）調高2026年度財測到至少660億美元，同時宣告2029年度營收至少達1,040億美元，凸顯其雲端基礎設施業務展望亮麗，激勵股價13日早盤漲近3%。

莫德納（Moderna）公布2027年前將減支約11億美元，以調整新的研發步調，股價12日收盤慘摔12%。摩根大通將莫德納評等調降至「遜於大盤」，13日早盤再挫4%。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）投資評等則遭德銀由「持有」調降至「賣出」，股價13日早盤跌逾1%。