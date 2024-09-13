9月投資信心低落美股大凶？反向操作專家喊「騎上牛背」：對多頭大吉

今天是13日星期五，西方傳統上認為是大凶日，而且落在華爾街視為易跌難漲的9月份。然而，美股本周來卻在市場戒慎恐懼氛圍下震盪走高。反向操作市場專家認為，從投資人信心指標看來，這一點也不意外，市場熊影幢幢，正是趁機騎上牛背之時。

9月初美股倒栽蔥，眼看可能一連兩個月走跌，不料走勢竟峰迴路轉，在科技巨型股帶頭衝鋒和美債殖利率隨聯準會（Fed）下周啟動降息而下滑的激勵下，目前為止，美股本月行情如倒吃甘蔗，呈現V型反彈。過去四個交易日來，標普500指數漲3.46%，人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia）期間跳漲15.9%是最大驅動力，使標普指數此刻與7月中旬的歷史新高價只差1.3%。

美股強彈讓許多人跌破眼鏡，但對密切關注市場反向指標的分析師來說，一點也不意外。

Bespoke投資公司在最新發布的研究報告中，解釋在投資人信心陡降時，美股卻攀爬憂慮牆驚驚漲。

散戶情緒指數低落 顯示做多時機來了

首先，從美國散戶投資人協會（AAII）最新發布的報告可見端倪。AAII每周公布的美國散戶投資人情緒指數顯示，散戶看漲情緒最近升破50%後，本周卻又猛墜到39.8%，顯示受訪者投資態度變得如履薄冰。

接下來，Bespoke檢視AAII看漲情緒指數的52周滾動均值，這個指標有助於去除短期波動雜訊，好把更長期走勢看得更清楚。結果顯示，2022年尾和2023年初期，美國散戶投資人看漲美股的信心最薄弱，但就是在那段時期，美股熊市開始轉彎，隨後展開當前這波牛市。

Bespoke報告寫道：「以後見之明來看，情緒盪到低點時，投資人由空翻多正是時候，後來市場大漲可證明。這正是投資人情緒指數被視為反向指標的原因。投資人在市場行情高飛時，往往太樂觀；市場賣壓不止時，又太悲觀。」

再分析1987年迄今，每月AAII看漲情緒指數減去AAII看跌情緒指數得到的差。這個多空差距數值愈大，意味投資人愈看漲美股；數值愈低，則表示愈看空。結果顯示，最樂觀的月份是12月，看多與看空平均相差11.6；最悲觀的是9月份，平均差距為2.6。

Bespoke報告說：「這不應是意外，畢竟9月是歷史上美股最糟月份，但這也再度凸顯出，投資人情緒可作為反向指標的本質。」

不過，儘管9月是美股表現不佳的月份，但繼之而來的第4季，卻是美股傳統上表現最強的時期。

Bespoke結論是：「基於股市隨時間推移而走高，9月的疲弱應被視為加碼的好時機，而不是由多翻空的時刻。」