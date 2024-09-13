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疑優待特定賣家…印度反壟斷調查出爐 認定亞馬遜與Flipkart違規

中央社／ 新德里13日綜合外電報導
印度反壟斷調查機構發現，美國電商巨擘亞馬遜和沃爾瑪旗下印度電商Flipkart在自家購物網站優待特定賣家，因此認定兩者違反當地競爭法規。 路透社
印度反壟斷調查機構發現，美國電商巨擘亞馬遜和沃爾瑪旗下印度電商Flipkart在自家購物網站優待特定賣家，因此認定兩者違反當地競爭法規。 路透社

路透社掌握的調查報告顯示，印度反壟斷調查機構發現，美國電商巨擘亞馬遜和沃爾瑪旗下印度電商Flipkart在自家購物網站優待特定賣家，因此認定兩者違反當地競爭法規。

路透社報導，印度競爭委員會（CompetitionCommission of India）於2020年對亞馬遜（Amazon）和沃爾瑪（Walmart）旗下印度電商Flipkart展開調查，原因是疑似優先推銷跟他們有商業協定的特定賣家，並對其商品提供較前面的搜尋結果排序。

針對亞馬遜長達1027頁以及對於Flipkart長達1696頁的兩份調查報告中，印度競爭委員會調查人員指出，兩間公司被發現打造一個生態系統，受偏袒的賣家會出現在搜尋結果較前面的排序，排擠了其他賣家，兩份報告日期都註明8月9日。

路透社首次揭露的這兩份未公開報告提到，「每一項被指控的反競爭行為…經過調查確認屬實」。

兩份報告針對亞馬遜與Flipkart的調查結論完全相同，「一般賣家依然只是資料庫條目」。

亞馬遜、Flipkart以及印度競爭委員會未立即回覆路透社的置評請求。亞馬遜與Flipkart先前否認有不當行為，還說自家做法都遵循印度法規。

兩家公司將仔細檢視這些報告，並在印度競爭委員會人員裁定任何可能的罰款之前提出異議。

對於亞馬遜和Flipkart而言，這些調查結果是他們在印度受挫的最新發展，在此之前，他們的商業行為已持續受到當地小型零售業者抨擊。

這些小型業者指出，近幾年電商祭出大幅折扣，使自家生意大受影響。

Amazon 印度 沃爾瑪 賣家 電商

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