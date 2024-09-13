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投資人預期聯準會降息 華爾街股市穩健、亞股多收高

中央社／ 香港13日綜合外電報導
投資人為預期中的下周美國降息蓄勢待發之際，華爾街股市又度過穩健的一天。路透
投資人為預期中的下周美國降息蓄勢待發之際，華爾街股市又度過穩健的一天。路透

投資人為預期中的下週美國降息蓄勢待發之際，華爾街股市又度過穩健的一天，大部分亞洲股市今天也隨之收漲，但日圓匯率站上約9個月來高點導致東京股市收跌。

法新社報導，擔憂美國經濟衰退先前導致美股大跌，然而股市經歷雲霄飛車般的一週後，更多數據顯示美國聯邦準備理事會（Fed）正在打贏這場通膨之戰，為股市提供額外動力。

美國本月6日公布的8月非農就業新增人數遠低於預期，7月數據也不如預測，對此情形的擔憂儘管仍存在，投資人目前把注意力轉向聯準會將於18日公布最新利率決策。

通貨緊縮如今似乎開始浮現，勞動市場走弱，決策者可能展開降息，並就降息25或50個基點進行辯論。

百達財富管理公司（Pictet Wealth Management）美國高級經濟師崔曉說：「隨著通膨憂慮消退、勞動市場重新平衡，聯準會當前貨幣政策立場太具限制性。」

她還說：「勞力需求太弱而無法吸收勞力供給暫時增長的情況，是一個慢性問題，聯準會可能採取寬鬆政策應對。」

對聯準會將降息抱持信心的態度推動華爾街股市上揚，大部分亞洲股市也隨之跟進。

香港、雪梨、新加坡、首爾、威靈頓、台北、曼谷收漲；上海、孟買、東京則收跌。

東京股市受日圓走強影響而下跌。由於押注聯準會將放寬貨幣政策，日圓兌美元匯率一度上升至140.65日圓兌換1美元，上次達此水準是在去年12月底。

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