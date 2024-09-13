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英特爾疲弱不振市值已蒸發60％ 傳急尋這號有力人物援助

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
英特爾陷入困境，請求商務部長雷蒙多幫忙。路透
英特爾陷入困境，請求商務部長雷蒙多幫忙。路透

美國晶片大廠英特爾（Intel）正深陷困境，今年來市值已蒸發60%，知情人士說，該公司已向美國商務部長雷蒙多尋求援助。

CNBC報導，英特爾執行長基辛格近期與雷蒙多會晤時，傳達過於依賴晶圓代工龍頭台積電的疑慮。

知情人士說，雷蒙多隨後與幾位公開市場投資人會面，強調美國晶片製造的重要性，因台灣面臨台海局勢升溫的威脅。雷蒙多的目標是促請輝達、蘋果等公司的股東，認識到美國擁有能生產人工智慧（AI）晶片的晶圓代工廠，所能帶來的經濟利益。

英特爾已更側重晶圓代工業務，正在美國四個州興建晶圓廠；在今年稍早，拜登政府宣布援引晶片法案，補助英特爾多達85億美元，並額外提供110億美元的貸款。但目前這些資金尚未發放，高階官員說，發放的時間點預料將在今年底。

英特爾在核心的個人電腦（PC）與資料中心領域的市占率，漸漸流失到超微等業者手中，在AI領域更是遠遠落後霸主輝達；因此，對英特爾而言，晶圓代工事業的重要性愈來愈高。

知情人士表示，英特爾建設晶圓廠的努力已受延宕問題影響，台積電在亞利桑那州的建廠計畫，也受這類問題衝擊。

商務部與英特爾的發言人均拒絕回應CNBC的置評請求。

消息人士指出，英特爾董事會本周正探討重組計畫，包括分拆IC設計與晶圓代工事業。財務長辛斯納上周對投資人說，分拆是合理選項，「我能預期的是，我們會擴大區隔這兩個事業」，這對客戶來說十分重要。

台積電 晶圓 美國 英特爾

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