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美國敲定對大陸電動車等產品加徵關稅 多項措施9月27日上路

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
路透報導，美國貿易代表署（USTR）13日敲定多項對中國產品提高關稅的措施，包括對電動車徵收100%。路透
路透報導，美國貿易代表署（USTR）13日敲定多項對中國產品提高關稅的措施，包括對電動車徵收100%。路透

美國貿易代表署（USTR）告訴路透，已在13日敲定多項對中國產品提高關稅措施，包括對電動車徵收100%，太陽能電池徵收50%，鋼、鋁、電動車電池及關鍵性礦物徵收25%關稅，將從9月27日起生效。

USTR並決定從2025年開始對中國半導體徵收50%關稅，並新增太陽能板用多晶矽及矽晶圓兩類產品。其他諸如筆記型電腦及手機等產品的新關稅率將於2026年元月1日生效。

對中國製港口用橋式起重機所加徵的關稅，USTR表示凡是美國各港口在今年5月14日之前向中國訂購的橋式機，並且在2026年5月14日之前交貨，將不適用新關稅。

USTR並將中國製醫療用口罩及外科手術用手套的關稅稅率由原先宣布的25%，提高到50%，但將生效時間延後，讓進口商有時間轉向非中國的供應商採購；注射器稅率從原先的50%，提高到100%，但嬰兒餵食用注射器將有一年的寬限期。

USTR表示，正在考慮是否將五項中國製工業機具排除在加稅之列，包括淨化或過濾液體用機器、工業用機器人及印表機。USTR並允許將中國製太陽能用晶圓及電池製造設備排除在外，但不包括用來製造整個太陽能模組的設備。

白宮首席經濟顧問布蘭納德表示，這項決定是為了確保美國電動車產業供應鏈分散化，不受中國的壟斷地位所影響。中國已保證將對美國的新關稅措施進行報復。

北京 太陽能電池 美國 關稅 電動車

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