捷克欲將晶片生產擴大3倍 提供逾200億戰略資金

捷克政府計劃將在2029年前增加3倍國內晶片生產，從業人數增至9000人，並將半導體科技出口增長1倍，每年投入3億克朗（約4億台幣）於晶片研發。

捷克媒體e15報導，根據「捷克國家半導體策略」草案，捷克政府計劃大幅增加捷克的晶片產業，在2029年前增加3倍國內晶片生產，從業人數增至9000人，並將半導體科技出口增長1倍，每年投入3億克朗於晶片研發。

e15指出，捷克半導體產業目前年營收約337億克朗（約449億台幣），半導體產業約有6000名員工。捷克將配合歐洲晶片法案，在2025至2027年間提供200億克朗（約266億台幣）支持策略性投資。

捷克貿工部部長西克拉（Jozef Síkela）表示：「這項戰略有可能改變捷克經濟、加強國家技術主權，並確保後代繁榮。」

根據該策略，捷克的優勢包括靠近歐洲主要晶片中心，特別是鄰近德勒斯登，博世（Bosch）、格羅方德（Global Foundries）、英飛凌（Infineon）等公司的工廠都位於德勒斯登，台積電也將在那建廠。此外，捷克具有傳統製造業、光學、顯微鏡、軟體或電力電子等產業優勢。

然而，草案也指出，捷克的弱點包括人才匱乏、高等教育經費不足、公部門研發支持體系缺乏協調性，與消極的移民政策。晶片產業需要大量專家，儘管捷克科技大學正在擴大晶片教育，台灣也在布拉格開設培訓中心，但捷克當地人力供應仍不足，與德國薩克森州類似。

報導指出，不僅德國或法國等強大的歐洲國家，且波蘭和匈牙利等鄰國也計劃或已經實施對半導體行業的大規模支持，並成功吸引重要的投資；斯洛伐克還與台灣簽署關於斯洛伐克半導體發展的合作備忘錄。

捷克貿工部部長西克拉描述這是一項「雄心勃勃」的計劃，並指出要結合政府、各部會、工業合作夥伴、學術界和公眾的努力，確保產學合作。這項策略涉及捷克國家半導體集群、捷克工業聯合會、商會、捷克理工大學、布爾諾理工大學和馬薩里克大學等單位。

據e15，這項策略草案已完成，尚待政治決策核准，預計今年底前生效。