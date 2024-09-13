美債殖利率戲劇性回落！「Fed傳聲筒」重燃Fed降息2碼希望

近日來美國公布的通膨與就業數據溫和，使市場對聯準會（Fed）下周一口氣降息2碼（0.5個百分點）的期待迅速降溫。但就在此時，由號稱「Fed傳聲筒」的華爾街日報（WSJ）記者撰寫的一篇報導刊出，卻又使降息2碼希望死灰復燃，激勵美國公債殖利率13日亞洲盤大漲，走向相反的殖利率回落。

彭博資訊報導，對利率政策敏感的美國2年期公債殖利率在13日亞洲交易時段下滑5個基點，降至3.59%。10年期美債殖利率同步走低，降3個基點至3.65%。美元隨之回軟，其他主要貨幣則挺升。債券殖利率下滑意味價格上漲。

Fed將在17日至18日舉行兩天決策會議，可望啟動逾四年來首次降息行動。但懸而未決的問題是：Fed初次降息會選擇降1碼或2碼？近日出爐的消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）和上周初領失業救濟金人數皆溫和，月初公布的8月非農就業報告則好壞參半，綜合研判後，這些數據指向Fed可能傾向降息1碼。美債殖利率12日於是躍升。

然而，WSJ記者蒂米羅斯的報導發布後，債市交易員的看法又轉而預期Fed聯邦公開市場操作委員會（FOMC）可能在下周例會上降息2碼。

新加坡道明證券亞太利率策略師Prashant Newnash說：「Fed下周可能降息50個基點的臆測再起，激起美國公債這波買盤。Fed可能以聯邦資金利率遠高於Fed估計的中性利率為由，選擇較大的降息幅度即50個基點。」

這篇WSJ報導披露，Fed決策官員正評估該降息1碼或2碼。消息傳出後，隔夜指數交換利率（OIS）合約價格顯示，交易員現在認為Fed下周調降聯邦資金利率2碼的機率升至33%。

西太平洋銀行（Westpac）利率策略主管麥科羅說：「今晨的WSJ文章再度引爆Fed寬鬆循環起步該降1碼或2碼的辯論。基於Fed官員正處於FOMC會前靜默期，市場極度重視這篇文章傳達的訊息。」

有「Fed傳聲筒」之稱的蒂米羅斯在文中指出，Fed決策官員仍在衡量初次降息幅度多大為宜的問題。他寫道：「以較大幅度啟動降息，主要理由是採取預防措施，防範經濟在過往升息的壓迫下進一步減速的風險。」