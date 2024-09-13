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ViewSonic生態系導入AI應用方案 布局四大未來場景

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

為協助更多企業與教育工作者進行AI數位轉型，優派（ViewSonic）展示四大應用場景—「未來學校」、「未來會議室」、「未來展演廳」和「未來個人工作站」。透過以使用者體驗為主軸的場景應用，展示旗下全方位解決方案。其中更導入最新AI技術，為學校、企業、策展方和個人工作者創造更便利、高效的學習與工作環境。

ViewSonic董事長朱家良表示，隨著各種AI工具迅速興起，許多企業與教育工作者可能感到無所適從，面臨該如何有效利用這些新科技的挑戰。比起學習如何採用最新科技，他們更需要能快速整合到日常工作流程中的解決方案，幫助節省時間並提高效率。我們致力將智慧科技輕鬆應用在真實情境中，希望用戶在不同的使用場景裡都能享受AI所帶來的便捷，讓科技真正融入日常，提升生活品質。

ViewSonic整合軟、硬體、內容及服務，打造全方位應用生態系。針對教育與商務領域的需求，運用AI深化智慧應用。ViewSonic成立AI研發中心、創立敏捷開發團隊，將新技術導入輔助軟體以提升內容產出、團隊協作及設備管理等功能。此外，ViewSonic不僅專注創新，更與各界產業夥伴攜手推動智慧科技的普及，促進更完整的產業生態系發展。

預見AI將帶來革新的個人化體驗，ViewSonic提出在「未來學校」、「未來會議室」、「未來展演廳」和「未來個人工作站」下的視訊解決方案應用場景，打造讓使用者最「有感的」科技使用情境。

針對教育領域，ViewSonic持續為學校、教師、學生推出全方位教育科技解決方案，「未來學校」是強調實體與數位教學無縫結合的創新學習環境，讓教學不再受限於時間與空間。透過ClassSwift一站式即時教學互動平臺最新的AI功能，結合數位教科書內容或學習資源，提供適性化學習。此外，搭配ViewBoard互動顯示器以及myViewBoard沉浸式數位白板系統，助力老師提升教學互動性，進而增進學習成效。

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