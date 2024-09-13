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Google與新創企業簽約 每噸100美元清除碳排

中央社／ 洛杉磯12日綜合外電報導

科技巨頭谷歌（Google）與直接空氣捕集（DAC）領域亮眼新創公司Holocene簽署價值1000萬美元協議，將從大氣吸除10萬噸二氧化碳並永久封存。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，谷歌在一篇部落格貼文稱之所以選擇Holocene，是因對方在直接空氣捕集領域所擁有的獨門技術－結合固態和液態系統，在壓低成本方面極富潛力。

這份協議也將讓Holocene能當下收到資金，不用等到2030年（即首批運作設施所能交付出的碳移除積分額度最快時程）。協議預計還能符合美國「45Q稅負抵減條款」（45Q tax credit），讓Holocene能從谷歌拿到每噸180美元的補助。

美國「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）鼓勵投資者增加碳捕捉技術的投資，透過修訂45Q稅負抵減條款，將原本碳技術公司每儲存或捕捉一噸二氧化碳能獲得50美元補貼提高至每噸180美元，在提高獎勵機制的同時降低補貼門檻，吸引更多資金進入市場。

Holocene的技術應用一種特殊氨基酸的系統捕捉空氣中二氧化碳，過程中將二氧化碳轉化為固態晶體，代表二氧化碳在處理過程從氣體變成固體形式，也確保萃取到純二氧化碳供封存到地底，業者也能壓低直接空氣捕集過程時的能耗與金錢。

谷歌正對自身的淨零排放策略重大轉型。他們於今年稍早時宣布，將停止碳抵換額度的所有採購，改採更嚴謹作法來達成公司2030年底前淨零排放的目標。

谷歌採取雙管齊下，一方面大量減少自身碳排，另一方面積極支持直接從空氣清除二氧化碳相關計畫，而非消極靠買碳權積分來抵銷碳排。

谷歌與包括Meta、金融服務商Stripe、跨境電商Shopify等其他大企業都是Frontier Climate平台的一員。Frontier Climate專注於兼具高品質與成本低廉的碳移除，合資的業者們承諾在2030年底前注資10億美元於永久性的碳移除技術。

淨零 美國 額度

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