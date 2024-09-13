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美聯準會的兩難處境：該降息1碼或2碼？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會下周召開利率會議，將面臨降息1碼或2碼的抉擇。路透
美國聯準會下周召開利率會議，將面臨降息1碼或2碼的抉擇。路透

美國聯準會（Fed）下周召開利率會議，到時應該降息1碼或大於市場預期的2碼，將是艱難的抉擇。期貨市場的定價愈發預期溫和降息1碼，但前紐約聯邦準備銀行總裁杜德利（William Dudley）認為，有降息2碼的理由。

通膨出現緩解跡象，Fed的決策官員擔心借貸成本過高會造成不當的經濟損失，「軟著陸」失之交臂，因而支持降息，但要以多快的速度回到「中性」水準，則是必須審慎考量的問題。

去年7月以來，Fed一直將利率維在23年高點的5.25%至5.5%之間，以抑制通膨，此次降息將是四年多來首見，距離11月總統大選只有七周。

最近的經濟數據好壞參半，而本周稍早公布的8月核心通膨率意外回升，強化了下周降息1碼的預期。Fed通常也傾向以1碼為單位來調整利率。

然而，杜德利表示：「我認為有充分的理由降息50個基點。我知道如果是我會如何主張。」他在2018年之前領導紐約聯準銀行、現任布列敦森林制度委員會（Bretton Woods Committee）主席。

杜德利以美國勞動市場放緩、就業方面的風險大於通膨揮之不去帶來的挑戰為由，支持降息2碼，改變自己先前預期降息1碼的立場。他強調Fed主席鮑爾上月在傑克森洞的演講時表示，不希望看到勞動力進一步疲軟。

他說：「問題是為什麼不開始行動呢？基本上要看鮑爾對更積極行事取得多少支持。」

同樣是市場異數、支持Fed更激進降息的華爾街銀行有花旗集團、摩根大通、富國銀行等。

今年6月剛從克利夫蘭聯準銀行總裁職位退休的梅斯特（Loretta Mester）指出，「可以提出50個基點的論點，但關於此事的溝通很複雜，而且沒有令人信服的理由讓人接受這樣的挑戰」。

將於下周會議時公布的季度經濟預測可能讓問題更加複雜。那將顯示官員預計今年降息幾次。Fed今年還有三次會議：下周、11月和12月。

這些預測對投資人來說可能與降息幅度同樣重要，尤其是如果官員選擇較小的降幅。利率交換合約顯示，市場預期Fed今年將降息超過100個基點，因此如果下周降息幅度較小，可能導致市場回落，從而收緊金融環境，在Fed調降短期利率的同時推高借貸成本。

Fed 通膨

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