Salesforce執行長：AI新第三波浪潮「代理人」來襲

客戶關係管理（CRM）龍頭Salesforce今天正式推出AI代理人Agentforce服務。執行長班紐夫將之比喻為繼預測模型、生成式人工智慧之後的第三波AI浪潮，並預期第四波浪潮「機器人」即將到來。

專為企業提供客戶關係管理方案的Salesforce，今天在舊金山總部向媒體展示AI代理人服務，應用場域遍及餐飲、醫療、零售、金融服務等各行各業，Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）喊話，下週要實現為1000家企業打造代理人團隊的目標。

Salesforce下週將舉辦年度科技會議Dreamforce，AI代理人是今年的主軸。

班紐夫回憶，已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）曾告訴他，「一次只需專注在一件事情上」，團隊傾全力打造的Agentforce，是公司歷年來最令人振奮的技術。

班紐夫強調，企業使用這項技術，「不需要是大型語言模型專家、不必一定要懂檢索增強生成（RAG）、也不用具備計算機科學家的關鍵能力」，能夠在較低成本的狀況下為企業提高生產力和增加獲利。

班紐夫還表示，「我們即將進入第三波AI浪潮，這第三波AI浪潮，我們稱之為代理人，在Salesforce，我們叫它Agentoforce」，他並預期第四波AI浪潮「機器人」即將到來，還有第五波浪潮「通用人工智慧（AGI）」可能也將會實現。

現場，Salesforce產品部門副總裁史托克斯（PatrickStokes）示範AI代理人提供的訂單管理服務，透過預設選項，AI代理人能夠自行找到客戶訂單並進行修改，取代原本人類的工作。

Salesforce在全球擁有超過15萬家客戶，根據麥肯錫顧問公司（McKinsey & Company）去年的數據，美國「財星」雜誌全球500大企業，約有9成使用Salesforce服務。班紐夫說，目標希望明年底前讓代理人次達到10億次。

自生成式AI浪潮來襲後，許多企業在採用新技術的同時也擔憂安全防護問題。

媒體在記者會上針對AI代理人的安全性和準確性提問，Salesforce AI執行長史宗瑋（Clara Shih）表示，團隊自行創建「護欄功能」（guardrail），不斷測試並從錯誤當中學習，一旦系統出現異常就必須經過額外的批准程序才能進行。

舊金山科技網站VentureBeat指出，新技術是否能適用於各種商業場域、以及是否能維護數據安全和道德標準將隨著越來越多客戶使用後更加清晰。