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科技大咖齊聚白宮談AI能源建設 黃仁勳再談Blackwell

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳和OpenAI執行長奧特曼等美國科技巨擘高層主管12日前往白宮，與拜登政府高層官員並與其他產業領袖會面，討論如何滿足能應付AI發展的大規模基礎設施需求。黃仁勳接受媒體採訪時，還順帶強調該公司正處在展開量產Blackwell晶片的過程中。

除了黃仁勳和奧特曼，AI新創公司Anthropic執行長阿莫迪、微軟總裁史密斯、Google總裁波蕾特和亞馬遜雲端事業AWS執行長加爾曼都出席了會議。知情人士說，這場會議聚焦於讓公共和民間領域齊聚討論有關AI的能源使用、資料中心量能、半導體製造和電網容量。

白宮12日晚間在會議後宣布成立新的工作小組，以協調政府各部門的政策。

黃仁勳在離開會議時接受財經媒體CNBC採訪時表示：「我們正處於一場新工業革命的開端」，「這個產業將產生智慧，而它需要的是能源……所以我們必須確保每個人都了解即將到來的需求、它的機會、它的挑戰，並以我們盡可能最有效和可擴展的方式進行。」

黃仁勳表示，「這個領域可能必須進行公私合作，因為成長率確實相當高。」他說，雖然AI消耗很多能源進行訓練，但也透過痣作出有關健康照護、氣候科技的模型，節省很多能源。面對記者提問輝達的下一步，黃仁勳不忘表示，Blackwell晶片正在展開量產的過程。

OpenAI發言人則表示，公司認為在美國建立更多基礎設施，對於美國的產業政策和經濟未來很重要， 「我們讚賞白宮召開這次會議，因為這是認可基礎建設在創造就業方面的優先順序，協助保證AI的好處能廣泛分配，確保美國將繼續走在AI創新的前端。」

彭博報導，Google總裁波蕾特則呼籲美國能源基礎設施對確保美國在新興AI領域的領導地位至關重要，「今天白宮的會議對於提升現代化、擴展美國能源電網的工作，是個重大機遇」。

Anthropic和微軟則不願回應。

AI帶動美國資料中心營建，恰逢美國晶片法案與通膨削減法刺激從半導體到清潔能源的相關製造擴展。根據美國能源部，這些投資預料會帶動美國未來十年電力需求提高15%至20%。資料中心到2030年前可能會消耗美國一年電力產能多達9%的電力，高於2023年的4%占比。

半導體 白宮 美國

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