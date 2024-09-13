白宮將成立新工作小組 討論AI基礎設施需求

美國高層官員今天邀集科技、電力公司主管召開會議，白宮會後宣布，將成立新的工作小組來因應日益增長的人工智慧（AI）基礎設施需求。

路透社報導，白宮指出，這個跨機構工作小組將由國家經濟會議（National Economic Council）、國家安全會議（National Security Council）以及白宮副幕僚長辦公室（White House Deputy Chief of Staff’s office）主導，在推動資料中心開發運營的同時，也將國家的經濟、安全與環境目標納入考量。

白宮表示，與會的科技公司代表包括AI公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、Google高層波拉特（Ruth Porat）以及美國AI新創企業Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei），而晶片產業巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也參與了這次會議。

亞馬遜網路服務（AWS）發言人表示：「我們很感謝有機會與政府高層碰面，討論如何保障美國AI發展、滿足現代化國家電網的需求、加速新專案的核准，並確保迅速將無碳能源專案導入電網，這些都將帶動科技與製造業的發展。」

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、白宮幕僚長齊安茲（Jeff Zients）以及國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）均出席這場會議，拜登政府的氣候高階官員也參與會議。美國有線電視新聞網（CNN）率先報導這場會議消息。

白宮發言人派特森（Robyn Patterson）表示：「總統拜登與副總統賀錦麗致力鞏固美國在AI領域的領導地位，確保資料中心設於美國，並以負責任的方式開發這項技術。」

美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也將與這些科技高層進行會議。

OpenAI表示，這次會議凸顯白宮已承認基礎設施的重要性，不僅能創造就業機會，也能確保有更多產業能受惠於AI，「OpenAI相信基礎設施決定命運，在美國建設更多基礎設施，攸關國家的產業政策與經濟發展」。

在工作小組未來的會議中，也將聚焦強化政府與民間協力推動AI發展，以及發展過程中涉及的人力與核准需求。