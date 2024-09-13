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美國政府債務有多龐大？今年光繳利息就突破1兆美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部。 美聯社
美國財政部。 美聯社

美國財政部周四（12日）的報告指出，美國政府今年為高達35.3兆美元的債務支付超過1兆美元的利息，這是利息金額首見超過1兆美元大關。

由於美國聯準會（Fed）一直把基準利率維持在23年來的最高水準，美國政府今年為了償債，已經支出1.049兆美元利息，較去年同期增加30%，今年全年估計利息開支將達1.158兆美元。

財政部說，扣除政府投資賺到的利息，債務利息淨支出目前累計為8,430億美元，在各政府支出類目中，次於社會安全支出、健保支出。

美國政府的財政赤字在8月大增，全年將接近2兆美元。

美國聯邦政府新的會計年度由10月1日開始，現在距離本會計年度結束剩不到一個月。8月赤字達到3,800億美元，主要是因為赦免學貸的相關調度，迥異於去年8月盈餘890億美元的情勢。這一發展使得2024會計年度的政府赤字將接近1.9兆美元，較前一年度增加24%。

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