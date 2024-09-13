美國政府債務有多龐大？今年光繳利息就突破1兆美元
美國財政部周四（12日）的報告指出，美國政府今年為高達35.3兆美元的債務支付超過1兆美元的利息，這是利息金額首見超過1兆美元大關。
由於美國聯準會（Fed）一直把基準利率維持在23年來的最高水準，美國政府今年為了償債，已經支出1.049兆美元利息，較去年同期增加30%，今年全年估計利息開支將達1.158兆美元。
財政部說，扣除政府投資賺到的利息，債務利息淨支出目前累計為8,430億美元，在各政府支出類目中，次於社會安全支出、健保支出。
美國政府的財政赤字在8月大增，全年將接近2兆美元。
美國聯邦政府新的會計年度由10月1日開始，現在距離本會計年度結束剩不到一個月。8月赤字達到3,800億美元，主要是因為赦免學貸的相關調度，迥異於去年8月盈餘890億美元的情勢。這一發展使得2024會計年度的政府赤字將接近1.9兆美元，較前一年度增加24%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言