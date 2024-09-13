併動視暴雪後撙節成本 微軟再裁遊戲部門約650人

微軟公司（Microsoft）併購電玩遊戲「決勝時刻」（Call ofDuty）開發商動視暴雪（Activision Blizzard）後，持續撙節成本，正擴大裁減遊戲事業650個職位。

根據法新社所見微軟部門負責人史賓塞（PhilSpencer）寫給員工備忘錄，在這宗690億美元併購交易後，微軟裁減遊戲部門中大部分企業和支援角色的目的，在於「組織我們的業務以獲得長遠的成功」。

他在備忘錄中表示：「今天是具挑戰性的日子之一…我明白要通過像這樣的更多挑戰是困難的。」

成員包括電玩遊戲產業人員的美國電信工會（Communications Workers of America, CWA）稱這次裁員「極度令人失望」。此前於7月，索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）旗下的Bungie才宣布裁員220人。

知名電玩遊戲「魔獸世界」（World of Warcraft）資深製作人和美國電信工會成員古柏（Samuel Cooper）說：「像這樣無情的裁員，已經變得司空見慣了。」

微軟1月表示，併購動視暴雪後進行整合，正在裁減遊戲部門1900人，相當於8%的人力資源。

史賓塞當時告訴員工，微軟和動視暴雪致力尋找「永續的成本結構」以茁壯遊戲事業。微軟遊戲事業雇用2萬2000人，包括Xbox部門在內。

根據史賓塞，在微軟今天宣布「調整」遊戲部門下，沒有遊戲或裝置將被取消，也沒有任何工作室關閉。

微軟2022年1月提議併購，經整合後成為全球營收第3大遊戲公司。

電玩遊戲產業裁員現已變得普遍，索尼PlayStation今年稍早宣布全球裁員8%。

據加州追蹤網站Layoffs.fyi，總體來看，去年科技業裁減約26萬個工作。今年迄今，435家科技公司已裁員13萬6360人。