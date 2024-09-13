美光將因HBM過剩而大跌？法巴銀給超低目標價 但多數分析師喊買

美光科技（Micron Technology）的股價周四挫低3.79%到87.21美元，比起6月18日創紀錄的價位153.45美元，已暴跌超過40%。先前，法國巴黎銀行（BNP Paribas）同時調降這家晶片製造商的股票評等和目標價。

法國巴黎銀行分析師艾克曼（Karl Ackerman）將美光的股票評等從 「優於大盤 」下調到「遜於大盤」，目標價也由140美元下調至67美元，比周三收盤價低26%，是華爾街投行裡最低。

今年夏天，資金輪動轉向小型股，高估值科技股的美光未能倖免於投資人的廣泛拋售。另外，政治考量也衝擊到半導體產業，因為拜登政府傳出，正考慮對出口到中國大陸的晶片製造設備實施更嚴格的管控。

艾克曼表示，與其他AI半導體製造商相比，預料美光在2025年之前的表現將欠佳，因高頻寬記憶體（HBM）供過於求將壓低美光記憶體晶片的平均售價。

他還說，如果供給過剩導到美光記憶體晶片跌價，美光的股價甚至可能跌破他設定的67美元目標價。其他可能讓股價承壓的因素包括分析師進一步調降評級或財測下修。

但不是所有分析師都像艾克曼這麼悲觀。在FactSet訪調的41位分析師裡，38位喊「買進」，兩位說「持有」，僅一位認為該「賣出」。

根據巴隆周刊，New Street Research分析師費拉古（Pierre Ferragu）8月曾重申對該股的買入評級，以及150 美元的目標價。他撰寫研究報告說，2024年下半年資料中心記憶體的前景 「各方面都很強勁，AI正在崛起，傳統伺服器正在復甦」。