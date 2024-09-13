台灣6兆美元財富管理市場 全球金融公司爭搶

彭博資訊今（13）日報導，攸關人工智慧（AI）的先進半導體，約90%由台灣生產，讓台灣處於AI熱潮的中心，與AI相關的財富因而出現爆炸性成長。去年台灣人的金融和房地產資產達6兆美元，比2019年增加三分之一，吸引至少6家全球金融公司正在擴大台灣業務，強攻財富管理市場。

安聯投信（Allianz Global Investors）是一家管理逾1兆元台幣本地資金的德國公司，推出一支專注於AI的基金，並計劃打造一支本地投資團隊。總部位於美國田納西州納許維爾的聯博投信（AllianceBernstein）表示，考慮擴大台北辦事處，以推出新產品。保德信投信（Prudential Financial）的投資管理部門PGIM準備在台灣提供ETF。

摩根大通（JPMorgan，小摩）也很積極。小摩上個月推出了一檔專為台灣投資人量身定製的共同基金，今年夏天舉行了數百場客戶說明會議來推廣這檔基金。摩根資產管理台灣區董事長唐德瑜說，他們只用了一周時間，就籌集了100億元台幣，這是台灣法規允許的首輪募資上限。唐德瑜回顧，公司團隊為了這檔基金的發行一直馬不停蹄，有些日子幾乎沒有時間吃飯。

安聯投信估計，到2028年時，AI行業將為台灣創造超過3,700億美元的財富。根據台灣證券業協會的資料，自2022年12月以來，業者管理的資產規模成長50%，達到5,090億美元。瑞銀集團（UBS）也預測，到2028年的五年裡，台灣百萬富豪的人數將增加一半，達到近120萬人，是全球任一市場中成長最快的。

這些跨國資產管理公司瞄準現在投資科技股手筆大增的富裕客戶，也注重傳統規避風險的客戶。保守型客戶以往喜歡定存和保單理財，現在轉向報酬較高的債券。瑞銀投信台灣投資長陳碩存說：「我們看到固定收益產品因為波動率低、收益亮眼，且具潛在資本增值，愈來愈有吸引力。」

外商投信在台灣市場面臨本地資產管理公司的強大競爭，台灣資產管理公司的優勢在於與台灣的關連程度高，也累積豐富市場經驗。國泰投信董事長張錫就表示，「我們比外國公司更了解在地市場」。

隨著AI為台灣人創造新財富，台灣的投資人的投資組合也在變化。國泰和其他台灣投信現在忙著推出主動型的ETF，對於這種台灣金融監管當局最近才核可的產品，小摩和日商野村投信表示，他們也有在考慮開發。