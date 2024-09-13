黃仁勳也到了！美科技巨頭齊聚白宮 討論AI基礎建設布局
美國科技界多名巨頭，包括輝達執行長黃仁勳，以及微軟總裁史密斯（Brad Smith）等人，12日到白宮與華府官員討論人工智慧基礎設施。
美國商務部長雷蒙多及白宮國家安全顧問蘇利文亦有出席。白宮其後發表聲明，宣布成立人工智能數據中心工作小組，協調各個政府部門的政策；能源部亦會建立團隊，支持人工智能數據中心的發展。
白宮發言人派特森（Robyn Patterson）會前表示，總統拜登與副總統賀錦麗均致力於確保在美國建立資料中心，同時也確保科技的負責任開發，以強化美國在AI領域的領導地位。
黃仁勳離開白宮時表示，新的工業革命正在展開，必須確保了解未來的需求、機遇及挑戰。由於增長速度快，可能需要公私營合作。
據悉，本次與會者包含輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、Anthropic執行長阿莫德（Dario Amodei）、谷歌（Google）總裁波拉特（Ruth Porat）以及微軟總裁史密斯等人。
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