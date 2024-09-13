快訊

陳佩琪澄清不愛去銀行 綠議員批「說謊成精」為何不用網路轉帳？

羽球／煎熬！戴資穎遺憾傷退 深夜曝心聲：不知道該不該堅持

黃仁勳也到了！美科技巨頭齊聚白宮 討論AI基礎建設布局

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國科技界多名巨頭，包括輝達執行長黃仁勳等人，12日到白宮與華府官員討論人工智慧基礎設施。美聯社
美國科技界多名巨頭，包括輝達執行長黃仁勳等人，12日到白宮與華府官員討論人工智慧基礎設施。美聯社

美國科技界多名巨頭，包括輝達執行長黃仁勳，以及微軟總裁史密斯（Brad Smith）等人，12日到白宮與華府官員討論人工智慧基礎設施。

美國商務部長雷蒙多及白宮國家安全顧問蘇利文亦有出席。白宮其後發表聲明，宣布成立人工智能數據中心工作小組，協調各個政府部門的政策；能源部亦會建立團隊，支持人工智能數據中心的發展。

白宮發言人派特森（Robyn Patterson）會前表示，總統拜登與副總統賀錦麗均致力於確保在美國建立資料中心，同時也確保科技的負責任開發，以強化美國在AI領域的領導地位。

黃仁勳離開白宮時表示，新的工業革命正在展開，必須確保了解未來的需求、機遇及挑戰。由於增長速度快，可能需要公私營合作。

據悉，本次與會者包含輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、Anthropic執行長阿莫德（Dario Amodei）、谷歌（Google）總裁波拉特（Ruth Porat）以及微軟總裁史密斯等人。

史密斯 白宮 美國

延伸閱讀

黃仁勳開金口 台股衝出三亮點 加權指數寫史上第四大單日漲點

Blackwell預計Q4出貨 輝達黃仁勳：新晶片旺到難以置信

期貨商論壇／廣達期 利多加持

捕獲野生黃仁勳！化身美國海底撈店員 身穿招牌皮衣表演甩撈麵

相關新聞

黃仁勳也到了！美科技巨頭齊聚白宮 討論AI基礎建設布局

美國科技界多名巨頭，包括輝達執行長黃仁勳，以及微軟總裁史密斯（Brad Smith）等人，12日到白宮與華府官員討論人工...

美光將因HBM過剩而大跌？法巴銀給超低目標價 但多數分析師喊買

美光科技（Micron Technology）的股價周四挫低3.79%到87.21美元，比起6月18日創紀錄的價位153...

台灣6兆美元財富管理市場 全球金融公司爭搶

彭博資訊今（13）日報導，攸關人工智慧（AI）的先進半導體，約90%由台灣生產，讓台灣處於AI熱潮的中心，與AI相關的財...

甲骨文預告2029年度營收破千億美元 盤後大漲逾6%

軟體大廠甲骨文（Oracle）調高2026年度財測，還宣告2029年度營收至少達到1,040億美元，凸顯出雲端基礎設施業...

美國經濟是否衰退？ 謝金河：通膨正在降溫的路上

財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發表「通膨正在降溫的路上」一文，他表示，這幾天全球都在關注美國經濟是否衰退，前天公布的核心...

菲律賓線上博弈業 成了股市當紅炸子雞

博弈產業在全球正面臨更多的審查，菲律賓DigiPlus Interactive的這檔火熱博弈股，受惠於在家網路下注的強勁需求，股價今年以來已飆漲139%，漲幅遠勝任何賭場公司股票，市值現在站上10億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。