甲骨文預告2029年度營收破千億美元 盤後大漲逾6%

軟體大廠甲骨文（Oracle）調高2026年度財測，還宣告2029年度營收至少達到1,040億美元，凸顯出雲端基礎設施業務的成長展望亮麗，消息激勵甲骨文股價在周四（12日）收盤後大漲超過6%。

甲骨文執行副總裁克林（Doug Kehring）周四在年度分析師會議上調高財測，對2026年度的營收預估從先前的650億美元上調到至少660億美元，這高於分析師預估的645億美元。

這家總部位於奧斯汀、以資料庫軟體聞名的公司正聚焦擴大自身雲端基礎設施領域的影響力，出租電腦算力與儲存空間，與亞馬遜、微軟和Alphabet旗下的Google展開競爭。甲骨文的雲端能成功進行生成式AI工作處理，因而建立起名聲，該公司說，旗下客戶包括馬斯克的AI新創公司xAI。

甲骨文本周可謂風生水起，在該公司宣布上季獲利高於預期後，股價過去三個交易日大漲約15%，今年來累計上漲53%，是漲勢僅次於輝達（Nvidia）的大型科技股。甲骨文周四盤後股價勁揚6.5%至每股171.97美元。

甲骨文有時也會提出未來幾年的財測。該公司周四表示，預估到2029年度，年營收將超過1,040億美元，而且每股盈餘年增率達20%。

執行長凱芝（Safra Catz）在會議上表示：「這些數字應該不成問題。」她指出，合作夥伴關係將使客戶企業透過亞馬遜、Google和微軟這些一級雲端服務業者使用甲骨文的資料庫軟體。甲骨文在周一宣布與亞馬遜締結合作關係。

甲骨文的雲端基礎設施營收在最近一季成長45%，幅度高於三大雲端巨擘。

除了讓企業把資料中心的工作量負荷移往雲端外，為甲骨文帶來更多營收外，該公司也搭上AI成長的浪潮，周三表示，其雲端事業所採用來自輝達、由超過131,000個新一代Blackwell繪圖處理器所組成的超級運算叢集已經開始接下訂單。

凱芝表示，隨著甲骨文規劃擴大營收，預期當前2025年度的資本支出也會提高一倍。