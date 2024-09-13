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美國經濟是否衰退？ 謝金河：通膨正在降溫的路上

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
財信傳媒集團董事長謝金河表示，通膨正在降溫的路上。本報資料照片
財信傳媒集團董事長謝金河表示，通膨正在降溫的路上。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發表「通膨正在降溫的路上」一文，他表示，這幾天全球都在關注美國經濟是否衰退，前天公布的核心物價指數上升0.3%，讓市場信心安定不少，道瓊工業指數從低檔拉升近千點，化解了股市探底的壓力。

謝金河持續紀錄過去60年及最近4年的美國CPI走勢，他說，從60年的長線看，1980年美國前總統雷根剛上任的中東情勢衝擊油價大漲，那年美國CPI到14.8%，利率也寫下歷史最高的20%。這次是俄羅斯入侵烏克蘭，2022年6月，這個指數又跑到9.1%，這個衝擊也帶動美國的暴力升息。

謝金河表示，現在更新最新數據，8月的CPI已經降到2.5%，今年從3.1%逐漸回落到2.5%。最近油價持續下跌，WTI最低到66.22美元，北海油到69.29美元，天然氣、農產品價格都回到俄烏戰爭前的相對低點。「過去幾年，大家天天嚷嚷的通膨壓力已經大大減退」。

回頭看過去3年的升息路徑，謝金河表示，聯準會主席鮑爾的FED有充分降息的理由，只是怕降息太猛，讓市場產生經濟衰退的聯想。其實美國經濟穩中求上，問題不大。

CPI 美國經濟 謝金河

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