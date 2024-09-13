OpenAI發表具推理功能新AI模型

人工智慧（AI）領導企業OpenAI，為了在競爭激烈的市場中保持領先地位，周四（12日）發布具有推理能力的AI新模型，取名o1。這個模型在開發時，公司內部的專案代號為「草莓」（Strawberry）。

OpenAI周四在一篇部落客文章中表示，名為o1的新AI模型，在回覆用戶詢問之前會「花更多時間思考」。有了這個模型，OpenAI現有的工具應該能夠解決「多步驟」問題，包括複雜的數學和編碼問題。

OpenAI說：「做為一個早期模型，它還沒有很多功能可以讓ChatGPT更有用，例如，瀏覽網頁獲取訊息，上傳文件和圖像等等」，「但對於複雜的推理任務而言，這是一個重大進步，代表了AI能力達到新的水準。有鑑於此，我們將計數器調回到1，並將這個系列模型命名為OpenAI o1」。

周四起，用戶透過ChatGPT、付費版ChatGPT Plus、Team都能夠使用OpenAI o1的預覽版本。

彭博資訊指出，OpenAI o1新模型的發布時機，正值OpenAI尋求募資數十億美元，公司在開發越來越複雜的AI系統方面，面臨更激烈的競爭。OpenAI並不是唯一一家致力於開發具有推理能力AI模型的公司，競爭者Anthropic、Google也都宣稱自家的先進的AI模型具有「推理」能力。

OpenAI的部落客貼文裡，舉例新模型回答編碼、英文與數學等問題，也請它解填字遊戲。OpenAI的研究科學家布朗（Noam Brown）在社群平台X上說，公司發表OpenAI o1供預覽，可了解用戶如何使用，以及哪些方面還需要改進。

新模型在回答用戶之前，會稍停幾秒，在用戶看不到的後台進行一些相關考慮，加以摘要，再給出最佳回應。