快訊

北市信義區民宅開槍尋仇...2人送醫！ 槍手、共犯3人投案

桃園社區機車停車場深夜大火！83輛全毀、1車半毀損失慘重

京華城案檢今早提訊柯文哲 遭問「是否認罪？」反應曝光

OpenAI推理模型上線 以人類思維答題專門應付數理

中央社／ 舊金山12日專電

人工智慧新創公司OpenAI今天推出能夠解決複雜推理的新版ChatGPT，定名OpenAI o1。公司指出此款模型能以人類思考方式回答問題，專門應付需要邏輯推理的任務，像是數學和科學。

OpenAI於公司部落格指出，OpenAI o1在國際數學奧林匹亞競賽中能正確解答83%的題目，相較之下，今年5月上線的GPT-4o能正確解答13%的題目。

不過，GPT-4o在資訊檢索方面表現更為出色；OpenAI o1則是專門應付需要邏輯推理的任務，且在回答問題前會花更多時間思考題目，「就像人類一樣」。

紐約時報指出，OpenAI首席科學家帕喬基（JakubPachocki）和技術研究人員席多（Szymon Sidor）在一次展示中，示範用OpenAI o1技術解決一個博士級的化學問題，並根據患者的症狀和病史詳細報告，診斷出一種疾病。

帕喬基進一步闡述：「使用像是ChatGPT這種早期模型時，你問它一個問題，它會立即開始回答。但推理模型（OpenAI o1）需要時間。它能夠用英文思考問題，嘗試將問題拆解並尋找解決角度，努力提供最佳解答」。

紐時指出，Google和Meta等公司也在開發類似的推理技術，而微軟（Microsoft）和子公司GitHub正致力將OpenAI的新系統整合到產品之中。

OpenAI的ChatGPT在2022年底問世，此款對答機器人會出現幻覺和捏造事實的情況，OpenAI一直在嘗試解決缺陷；不過席多仍表示，「它（OpenAI o1）並不是完美的」，這款新的推理模型只是更有可能產生正確答案。

自9月12日開始，ChatGPT Plus和ChatGPT Teams的用戶可以使用OpenAI o1。

ChatGPT OpenAI 推理

延伸閱讀

未上市科技股七雄 SpaceX、OpenAI上榜

李開復：陸AI模型落後美半年 但AI App可能高速起飛

期貨商論壇／廣達期 利多加持

美股早盤小幅震盪 Nvidia持續走升、台積電ADR漲0.2%

相關新聞

美元走貶 日圓歐元升值 ECB總裁打壓進一步降息預期

美元指數周四（12日）下滑，歐元在歐洲央行一如預期降息25個基點後擴大升勢，原因是歐洲央行總裁拉加德打擊了下月再次降息的...

金價創新高 衝上每英兩2,560美元 油價勁揚約2%連二紅

國際油價周四（12日）上漲約2%，連續第二天上漲，生產商評估美國墨西哥灣石油產出受到颶風弗朗辛肆虐受到的影響，此外，演算...

美國經濟是否衰退？ 謝金河：通膨正在降溫的路上

財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發表「通膨正在降溫的路上」一文，他表示，這幾天全球都在關注美國經濟是否衰退，前天公布的核心...

菲律賓線上博弈業 成了股市當紅炸子雞

博弈產業在全球正面臨更多的審查，菲律賓DigiPlus Interactive的這檔火熱博弈股，受惠於在家網路下注的強勁需求，股價今年以來已飆漲139%，漲幅遠勝任何賭場公司股票，市值現在站上10億美元。

虐待移工案激增 加拿大政府擬公布雇主

加拿大政府考慮公開點名違反勞動法規的企業經理或雇主，以大力整頓虐待臨時外籍移工的狀況。知情人士說，這項措施將是改革該國移工制度的一環。

巴西回收廠股價飆 創辦人躋身富豪

巴西一家廢棄物管理公司的股價激烈竄高，讓創辦人躋身該國的億萬富豪之列。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。