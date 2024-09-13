OpenAI推理模型上線 以人類思維答題專門應付數理

人工智慧新創公司OpenAI今天推出能夠解決複雜推理的新版ChatGPT，定名OpenAI o1。公司指出此款模型能以人類思考方式回答問題，專門應付需要邏輯推理的任務，像是數學和科學。

OpenAI於公司部落格指出，OpenAI o1在國際數學奧林匹亞競賽中能正確解答83%的題目，相較之下，今年5月上線的GPT-4o能正確解答13%的題目。

不過，GPT-4o在資訊檢索方面表現更為出色；OpenAI o1則是專門應付需要邏輯推理的任務，且在回答問題前會花更多時間思考題目，「就像人類一樣」。

紐約時報指出，OpenAI首席科學家帕喬基（JakubPachocki）和技術研究人員席多（Szymon Sidor）在一次展示中，示範用OpenAI o1技術解決一個博士級的化學問題，並根據患者的症狀和病史詳細報告，診斷出一種疾病。

帕喬基進一步闡述：「使用像是ChatGPT這種早期模型時，你問它一個問題，它會立即開始回答。但推理模型（OpenAI o1）需要時間。它能夠用英文思考問題，嘗試將問題拆解並尋找解決角度，努力提供最佳解答」。

紐時指出，Google和Meta等公司也在開發類似的推理技術，而微軟（Microsoft）和子公司GitHub正致力將OpenAI的新系統整合到產品之中。

OpenAI的ChatGPT在2022年底問世，此款對答機器人會出現幻覺和捏造事實的情況，OpenAI一直在嘗試解決缺陷；不過席多仍表示，「它（OpenAI o1）並不是完美的」，這款新的推理模型只是更有可能產生正確答案。

自9月12日開始，ChatGPT Plus和ChatGPT Teams的用戶可以使用OpenAI o1。