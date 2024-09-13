美元走貶 日圓歐元升值 ECB總裁打壓進一步降息預期

美元指數周四（12日）下滑，歐元在歐洲央行一如預期降息25個基點後擴大升勢，原因是歐洲央行總裁拉加德打擊了下月再次降息的預期。

歐元兌美元12日收盤升值0.56%，報 1.1074美元；歐元兌日圓升值約 0.2%，報157.145日圓 。

美元指數跌0.41%，報101.36 ，部分原因是該指數的最大組成部分歐元上漲。

美元兌日圓貶值0.38%，報1美元兌141.82日圓。

歐洲央行將存款利率下調25個基點至3.5%，但將再融資利率下調60個基點，至3.65%，這是早就宣布過要進行的技術性調整。

在歐洲央行今年第二次降息後，歐元兌美元升值。歐洲央行總裁拉加德在會議後記者會上表示，「我們將繼續依賴數據」，「下降路徑並非預先確定」。

她表示，就特定日期而言，「我不會給你們任何承諾，我們的道路根本沒有預先確定」。

Brown Brothers Harriman的Elias Haddad表示：「歐元和歐元區債券殖利率的上揚可能部分反映了對歐洲央行將實施鴿派降息預期的部位調整」，「無論如何，歐洲央行進一步放鬆政策的門檻很低，這對歐元來說是個重大阻力」。

根據倫敦證券交易所集團的計算，利率期貨市場已將歐元區10月降息的押注，從拉加德講話前的10個基點縮減至僅超過7個基點。

周四公布的美國經濟數據喜憂參半，鞏固了聯準會下周降息1碼的預期。截至9月7日的一周，美國初請失業金人數增加2,000人，經季節性調整後為23萬人，符合預期。

隨著服務成本上升，美國8月生產者物價指數（PPI）月比上漲0.2%，漲幅略高於預期，但仍符合通脹緩解的趨勢。

加拿大帝國商業銀行表示：「隨著聯準會寬鬆周期的到來，我們認為美元正進入周期性疲軟期。」

另外，日銀官員的說法也提振日圓走升。日銀鷹派審議委員田村直樹周四表示，日本央行必須在下一財年的下半年將利率至少提高到1%，但表示可能會分幾個階段緩慢升息。

英鎊兌美元升值0.48%，至1.3106美元，上一交易日曾觸及1.30025美元的8月20日以來最低。