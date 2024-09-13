金價創新高 衝上每英兩2,560美元 油價勁揚約2%連二紅

國際油價周四（12日）上漲約2%，連續第二天上漲，生產商評估美國墨西哥灣石油產出受到颶風弗朗辛肆虐受到的影響，此外，演算法交易員繼最近幾個交易日大幅拋售之後稍事休整；金價周四大漲1.8%，再創新高，受惠於美國經濟數據強化聯準會下周降息的預期。

油價大漲約2%

美國安全和環境執法局表示，受颶風弗朗辛影響，周四墨西哥灣超過每日73萬桶（近42%）的石油產出關閉。

油市在近日大量拋售之後，模型驅動型投資者也出現了鬆懈跡象。

西德州原油10月期貨大漲1.66美元，漲幅2.5%，結算價報每桶68.97美元；布蘭特原油11月期貨上漲1.36美元，漲幅1.9%，報每桶71.97美元。

兩大合約周三的漲幅都超過2%，受弗朗辛影響，一些公司撤離近海石油平台。瑞銀集團分析師表示，據估計，這些干擾將使墨西哥灣本月的產量減少約每日5萬桶。

不過，一些分析師警告說，弗朗辛的影響可能是短暫的，它在周三晚間登陸路易斯安那州後很快變得沒有那麼強。StoneX分析師Alex Hodes在一份報告中告訴客戶，這可能會使石油市場的注意力重新轉向全球需求不足。

從德州南部到中部的石油和燃料出口港口已於周四重新開放，煉油廠也在加緊生產。

國際能源署（IEA）周四在其每月石油市場報告中表示，已將其2024年的石油需求增長預測下調每日7萬桶，幅度為7.2%，降至每日90萬桶

寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：「市場現在要面對的問題在於：當前價格是否已經消化了太多的負面因素。國際能源署肯定不是那麼樂觀，基本證實放緩眼下是個中國問題。未來幾天，隨著颶風的影響逐漸消退，市場仍然容易受到新一輪拋售的衝擊。」

金價創歷史新高 美國降息預期強化黃金吸引力

現貨黃金價格大漲1.84%， 報每英兩2,557.90美元，盤中最高觸及2,560美元；美國黃金期貨收高1.5%，報2,580.60美元。

美國勞工部表示，首次申請失業救濟的人數增加了2,000人，經季節性調整後為23萬人。

由於服務成本上升，8月美國生產者價格漲幅略高於預期，但趨勢仍與通膨放緩一致。

Allegiance Gold公司營運長表示：「我們正朝低利率環境邁進，因此黃金變得更有吸引力。我認為，我們可能會有更頻繁地降息，而不是幅度更大的降息。」

CME FedWatch工具顯示，目前市場定價聯準會在9月17-18日會議上降息25個基點（1碼）的可能性為73%，降息50個基點的可能性為27%。

在其他市場，鈀金上漲4.1%，至每英兩1,050美元，創兩個多月以來的最高價。

現貨白銀上漲3.7%，報29.76美元；白金上漲3%，報979.62美元，創近兩個月來的最高水準。