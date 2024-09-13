伊爾艾朗：場外有龐大現金想鎖住殖利率 限制了債市走跌

英國劍橋大學皇后學院院長伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，投資人拿手裡的巨額現金鎖住全球債市上具吸引力的殖利率，有助遏制這類金融資產的價格下跌。

投資人對美國公債的需求強勁，本周的債券標售清楚表明這一點。與此同時，美國貨幣市場基金的規模在最近幾周飆升並創下歷史新高，為保留現金的偏好提供了最新的證明，即使聯準會準備降息。

伊爾艾朗周四對彭博電視表示，美國周三發行390億美元的10年期公債獲得「龐大的間接需求」：「我只能以場外的巨額現金來解釋，投資人擔心如果現在不鎖住利率，未來將失去利息收入。每當利率回升，大家就蜂擁而至。」

目前預計，聯準會將在下周政策會議上決定四年來的首次降息。

在截至9月4日的一周，美國貨幣市場基金持有的總資產約6.3兆美元，在五周內增加了大約1,650億美元。

投資人對債券的興趣，無論是主權債還是公司債，都很健康。美國周四標售220億美元30年期公債的需求雖然不及周三10年期公債，但需求依然穩固。

在美國之外，義大利周二發行80億歐元30年期新債吸引到創紀錄的投標。本月稍早，英國發行80億英鎊的2040年到期公債——這是新工黨政府領導下的首次發債，需求也追平歷史紀錄。

伊爾艾朗說，近期美國公債的價格走勢，有部分驅動因素就是場外資金迅速投入。