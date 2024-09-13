快訊

驚悚畫面曝…台中男「鬼切雙黃線」母載兒遭噴飛 傷勢曝光

伊爾艾朗：場外有龐大現金想鎖住殖利率 限制了債市走跌

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
投資人手裡有巨額現金，只要利率回升，就蜂擁而至買債券，有助遏制這類金融資產的價格下跌。路透
投資人手裡有巨額現金，只要利率回升，就蜂擁而至買債券，有助遏制這類金融資產的價格下跌。路透

英國劍橋大學皇后學院院長伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，投資人拿手裡的巨額現金鎖住全球債市上具吸引力的殖利率，有助遏制這類金融資產的價格下跌。

投資人對美國公債的需求強勁，本周的債券標售清楚表明這一點。與此同時，美國貨幣市場基金的規模在最近幾周飆升並創下歷史新高，為保留現金的偏好提供了最新的證明，即使聯準會準備降息。

伊爾艾朗周四對彭博電視表示，美國周三發行390億美元的10年期公債獲得「龐大的間接需求」：「我只能以場外的巨額現金來解釋，投資人擔心如果現在不鎖住利率，未來將失去利息收入。每當利率回升，大家就蜂擁而至。」

目前預計，聯準會將在下周政策會議上決定四年來的首次降息。

在截至9月4日的一周，美國貨幣市場基金持有的總資產約6.3兆美元，在五周內增加了大約1,650億美元。

投資人對債券的興趣，無論是主權債還是公司債，都很健康。美國周四標售220億美元30年期公債的需求雖然不及周三10年期公債，但需求依然穩固。

在美國之外，義大利周二發行80億歐元30年期新債吸引到創紀錄的投標。本月稍早，英國發行80億英鎊的2040年到期公債——這是新工黨政府領導下的首次發債，需求也追平歷史紀錄。

伊爾艾朗說，近期美國公債的價格走勢，有部分驅動因素就是場外資金迅速投入。

投資人 美國 聯準會

延伸閱讀

美股三大指數延續漲勢 交易員維持聯準會降息1碼的押注

美國非投等債券 適度增持

美國大型股 魅力十足

存股新手標的怎選？達人推00878、0056、00919：金融股長期績效恐大輸高股息

相關新聞

美元走貶 日圓歐元升值 ECB總裁打壓進一步降息預期

美元指數周四（12日）下滑，歐元在歐洲央行一如預期降息25個基點後擴大升勢，原因是歐洲央行總裁拉加德打擊了下月再次降息的...

金價創新高 衝上每英兩2,560美元 油價勁揚約2%連二紅

國際油價周四（12日）上漲約2%，連續第二天上漲，生產商評估美國墨西哥灣石油產出受到颶風弗朗辛肆虐受到的影響，此外，演算...

降息預期推高科技股 道瓊漲235點、輝達升近2%

美股收漲，投資人繼續擺脫9月的艱難開局，並因預期聯準會下周降息而買進科技股。

伊爾艾朗：場外有龐大現金想鎖住殖利率 限制了債市走跌

英國劍橋大學皇后學院院長伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，投資人拿手裡的巨額現金鎖住全球債市上具吸引力的...

美股三大指數延續漲勢 交易員維持聯準會降息1碼的押注

美股周四收高，延續了前一交易日的漲勢，此前出爐的最新通膨數據增強了聯準會降息1碼的預期，而莫德納（Moderna）公布疲...

蘋果iPhone 16被嫌無聊陷AI困局 華為踢館成天賜良機？

蘋果在9月9日發布會上推出iPhone 16，搭載新AI功能「蘋果智慧」（Apple Intelligence），卻避談AI隱私爭議，引發市場疑慮。同時華為推出業界首款三折手機，試圖挑戰蘋果在中國市場的地位，這場智慧型手機市場的AI技術較量，究竟誰能勝出？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。