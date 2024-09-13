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台積電ADR收漲 溢價率超過17% 聯電ADR跌逾1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（12日）漲跌互見，台積電ADR收盤上漲0.7%，報每股171.43美元，換算並折合台幣後為每股1,102.71元，較台北交易股票溢價率為17.31%。聯電ADR跌幅超過1%。

道瓊工業指數12日收盤上漲235.06點，漲幅0.58%，報41,096.77點；標普500指數上漲41.63點，漲幅0.75%，報5,595.76點；那斯達克指數上漲174.15點，漲幅1.00%，報17,569.68點。

費半指數下跌0.24 %，報4,898.44點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 153.41 -0.21 147.50 4.01

中華電 CHT 125.46 +0.41 124.50 0.77

台積電 TSM 1,102.71 +0.70 940.00 17.31

聯電 UMC 55.45 -1.49 55.20 0.45

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 指數

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