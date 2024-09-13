台積電ADR收漲 溢價率超過17% 聯電ADR跌逾1%
台股ADR周四（12日）漲跌互見，台積電ADR收盤上漲0.7%，報每股171.43美元，換算並折合台幣後為每股1,102.71元，較台北交易股票溢價率為17.31%。聯電ADR跌幅超過1%。
道瓊工業指數12日收盤上漲235.06點，漲幅0.58%，報41,096.77點；標普500指數上漲41.63點，漲幅0.75%，報5,595.76點；那斯達克指數上漲174.15點，漲幅1.00%，報17,569.68點。
費半指數下跌0.24 %，報4,898.44點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 153.41 -0.21 147.50 4.01
中華電 CHT 125.46 +0.41 124.50 0.77
台積電 TSM 1,102.71 +0.70 940.00 17.31
聯電 UMC 55.45 -1.49 55.20 0.45
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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