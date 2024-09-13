美股三大指數延續漲勢 交易員維持聯準會降息1碼的押注

美股周四收高，延續了前一交易日的漲勢，此前出爐的最新通膨數據增強了聯準會降息1碼的預期，而莫德納（Moderna）公布疲軟收入預期後成為跌幅最大的標普500指數成分股。

道瓊工業指數上漲235.06點，漲幅0.58%，報41,096.77點；標普500指數上漲41.63點，漲幅0.75%，報5,595.76點；那斯達克指數上漲174.15點，漲幅1.00%，報17,569.68點。

8月美國生產者物價指數（PPI）較上月增長0.2%，預期為增長0.1%。剔除波動較大的食品和能源部分，核心PPI上升0.3%，高於預期的0.2%升幅。之前一個月的數據下修。

另一份報告顯示，截至9月7日當周，首次申請失業救濟金的人數為23萬，符合預期。

Chase Investment Counsel駐維吉尼亞州夏洛茲維爾的總裁Peter Tuz說：「本周的數據基本證實，我們不可能出現硬著陸，正在軟著陸。只要投資人看到降息和未來的降息路徑，他們就會對股市前景感到興奮，尤其是增長較快的類股。」

過去幾周一連串疲軟的就業和經濟成長數據助長了一些對聯準會降息2碼的押注，但在周三的通膨報告公布後，這些押注已經消退。

CME FedWatch Tool顯示，雖然周四降息押注出現波動，但交易商仍押注聯準會在9月 17-18日的會議上降息25 個基點的可能性為69%。這將是2020年3月以來的首次降息。

對經濟較為敏感的小型股羅素2000指數表現較好，漲幅為 1.2%。

Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson說：「可能有一些逢低買入。小盤股是全年表現落後的一個領域，它們往往對利率敏感，因此如果利率下降，可能會產生一定的影響。」

標普500指數的11大類股均收高，通信服務類股領漲，漲幅達2%。有線電視公司Warner Bros Discovery大漲10.4%，該公司與Charter Communications宣布將向用戶提供廣告支持版的華納流媒體服務Max和Discovery+。Charter Communications股價勁揚3.6%。

莫德納重挫12.4%，創11月以來最低水準。這家疫苗生產商預計明年銷售額為25億至35億美元，低於分析師的預期。

在上漲的個股中，輝達（Nvidia）領漲晶片股且連續第四個交易日上漲，美光科技在遭分析師下調評級後大跌，富國股價走低,，因有消息稱國監管機構該行採取了執法行動。

連鎖超市克羅格（Kroger）股價上漲7.2%，此前該公司第2季業績超出預期，並上調全年銷售預期的下限。

由於現貨金價創下歷史新高，金礦企業股價跳漲，Arca Gold BUGS指數上漲5.8%。