輝達先進晶片外銷沙國 美方可望點頭

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

新聞網站Semafor報導稱，美國正考慮允許輝達（NVIDIA）向沙烏地阿拉伯出口先進晶片，有利輝達更加多元化拓展客戶並提高出貨量。

報導引述知情人士的話指出，拜登政府正考慮允許輝達向沙國出口先進晶片，協助沙國訓練並運行最強大的人工智慧（AI）模型，沙國政府預期能夠拿到輝達最先進的H200晶片。美國當局先前限制輝達和超微（AMD）等公司把AI晶片出口到中東，是擔心落入中國大陸之手。

報導指出，在沙國舉行的全球AI峰會上，輝達AI晶片可望獲准出口到沙國成為熱議話題。

沙烏地數據與AI局等與會者向Semafor表示，沙國正努力遵循美國的安全要求，以加速採購事宜。

商務部發言人則向Semafor表示，該機構「不能談論具體的許可或交易」，只說「針對許可證、實體、及任何未來政策行動等出口管制的決定，都是國務院、商務部、國防部及能源部等跨部會積極互動的議題」。輝達發言人拒絕置評。

沙國已採取行動限制與中國大陸企業之間的往來，同時維持與中國大陸的關係，以免美國完全切斷沙國取得最先進晶片的管道。

晶片 輝達

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