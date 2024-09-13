Fed官員違反內部交易規定

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會Fed）獨立的監察長11日提出報告，指出今年有決策投票權的亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克，2017年就任以來一再違反Fed交易規則，在Fed官員於會議前的緘默期，共進行154筆金融交易，製造出靠機密資訊獲利的「表象」（appearance）。

儘管監察報告認定，波斯提克未利用聯邦公開操作市場委員會（FOMC）的機密資訊從事交易，也沒有利益衝突情事，但交易的規模及時機已觸動警鈴。

報告指出，「基於整體發現，波斯提克造成一種『依據FOMC機密資訊採取行動的表象』，以及『利益衝突的表象』」。亞特蘭大聯準銀行董事會表示「嚴肅」對待此問題，將開會「審慎討論報告的進一步細節」。Fed發言人表示，已接到報告，並將進行檢討。

波斯提克最早是在2022年10月的緘默期為自己交易，依規定，Fed禁止這種交易行為。最新的違規情事涉及他和配偶以基金經理人經營的帳戶進行交易。波斯提克表示，這些交易是在「他們理解到自己受到緘默期的約束之前」發生。監察處也發現，波斯提克持有的美國公債金額超過Fed內規所定的上限，且他直到今年都未依循內部規則。

Fed 美國 聯準會

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