未上市科技股七雄 SpaceX、OpenAI上榜

未上市股票交易平台Forge全球公司公布「未上市科技七雄」，包括億萬富豪馬斯克旗下的太空探索業者SpaceX、人工智慧（AI）大咖OpenAI、AI新創公司ScaleAI與Databricks、體育用品新創公司Fanatics、支付業者Stripe、及人力資源管理系統業者Rippling。

這些都是未上市市場資金最雄厚、表現最優秀的七家公司，在Forge平台的交易量龐大，總估值約4,730億美元，在止於8月31日的過去一年，股價表現比已上市的同類型公司超出16.9%，股票激漲55.3%，優於蘋果和特斯拉等「美股七雄」同期的38.4%漲幅。

英國金融時報（FT）與彭博資訊報導，OpenAI計劃以1,500億美元估值為目標，向投資人籌資65億美元，遠高於今年初以860億美元估值籌資的水準，估值將直逼SpaceX，且最後籌得金額可能超過65億美元。彭博先前報導，這輪籌資由Thrive資本公司領銜，最大投資者微軟也參與，蘋果和輝達也在洽談投資事宜。

同時，OpenAI也洽談以循環信用融資的形式，向銀行貸款50億美元。另一方面，SpaceX將在12日進行史上首趟民間太空漫步，締造歷史。億萬富豪創業家艾薩克曼（Jared Isaacman）等四位非專業太空人將進行「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務，在太空艙外漫步，測試新型太空衣。12日若無法進行艙外活動，組員還可以於13日同一時間再試一次。