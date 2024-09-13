美8月PPI微增 勞動市場降溫

美國8月生產者物價指數（PPI）稍稍攀升，7月數據則下修，為通膨減緩趨勢增添新例證。同時，上周初領失業救濟金人數小幅增加，反映勞動市場降溫，但裁員數仍在低點徘徊。最新通膨與就業數據皆溫和，聯準會（Fed）下周小幅降息的展望不變。

勞工部勞動統計局（BLS）12日公布，8月整體PPI較7月攀升0.2%，與經濟學家的預測相符。7月數據從0.1%下修為零。

剔除食物與能源的8月核心PPI，月升0.3%，略高於經濟學家預估的0.2%；7月數據則從零下修至負0.2%。

剔除能源、食品與貿易服務的雙核心PPI，因波動較小更獲經濟學家採用，8月數據月比升幅連續第二個月持穩於0.3%。

此外，8月整體PPI年升1.7%，是2024年初以來最小。核心PPI和雙核心PPI的年增率分別為2.4%和3.3%，都與7月相同。

勞工部另一份報告顯示，止於9月7日當周的初領失業救濟金人數增加2,000人至23萬人，略高於經濟學家預測的22.5萬人，顯示勞動市場不再那麼緊繃。上周數據涵蓋勞動節，通常包含假日的單周數據波動較大；但這項數據自從7月底從11個月高峰25萬人觸頂下滑以來，就變動不大。

持續支領失業金人數也攀升，在止於8月31日當周增加5,000人，增至185萬人，與市場預期相符，並呼應8月失業率下降的情況。

經濟學家指出，8月核心PPI略高於預期但仍溫和，且隨著Fed焦點轉向勞動市場，而持續領取失業金人數比一年前約高出5萬人，給Fed理由在下周調降利率。市場普遍預期Fed可望降息1碼（0.25個百分點），12日公布的數據並未改變這種展望。

彭博資訊經濟學家也指出，Fed下周開會時，可能不會太重視上周初領失業救濟金人數的數據，因為受到勞動節假期的扭曲，且預估下周首次申請失業救濟金人數將進一步增加，也是受到颶風11日侵襲路易斯安那州的扭曲。