ECB降息1碼符合預期 歐元盤中揚升、金價衝新高

歐洲央行（ECB）12日決議降息，符合市場預期，加上美國數據強化聯準會（Fed）降息預期，暗示主要國家將繼續寬鬆政策，國際金價12日盤中衝上新高。但ECB預估明年核心通膨率仍將高於目標值，暗示可能抗拒10月降息壓力，歐元匯價12日盤中揚升0.3%。

ECB調降存款利率1碼至3.50%，主要再融資利率降低0.6個百分點至3.65%，邊際放款利率也下調0.6百分點到3.90%。後兩項利率降幅較大，經濟學者認為這是長期策略的調整，沒有多少立即效果。

決策聲明指出，「基於決策委員會對通膨展望，潛在通膨動能，以及貨幣政策傳輸力道所做的最新評估，現在適合採取進一步行動，將貨幣政策的約束力溫和化」，「勞動成本壓力正趨於溫和，企業獲利（下降）緩和了工資上升對通膨的一部分衝擊。金融情勢仍具約束力，經濟活動仍然低迷，反映民間消費及投資疲軟」。

總裁拉加德預期，下半年通膨將再度上升，因能源價格的高基期效應將消退，到明年下半年向2%目標趨近；今年內集體談判的工資升幅仍高，因為一些國家實施一次性的給付，但整體工資升幅正趨於溫和。

對於決策展望，拉加德重申維持「一切看數據（data dependant）、一會一決議（meeting by meeting）的作法，不會預設特定的利率路徑」，「金融情勢仍具約束力，經濟活動依然低迷，反映民間消費及投資疲軟」。

同時，美國最新數據強化Fed下周將降息的預期，刺激紐約黃金現貨12日一度漲1.2%至每英兩2,542.33美元，再創新高。Saxo銀行大宗商品策略主管韓森指出，央行降息循環啟動可望提供支撐，不管降幅為何。

歐元區經濟日漸減弱，ECB調降今年經濟成長率預估0.1個百分點到0.8%，明年成長率預估也下修0.1個百分點為1.3%，但分別上調今、明兩年的核心通膨率預估0.1個百分點，各提高到在2.9%及2.3%。彭博經濟學家指出，ECB可能抗拒10月降息的壓力，等到12月再降息。

歐元兌美元12日盤中走升0.3%至1.1041美元，德國2年期公債殖利率上升5個基點，為2.18%。

歐元區8月通膨年升率已降到2.2%，為三年來低點，且比7月2.6%的升幅明顯下降；同時工資升幅正在減緩，推升服務類價格的力道減弱。第2季平均每位員工薪資年升幅降到4.3%，低於第1季時的4.8%。不過8月服務類物價年升幅加速到4.2%，可能是受到巴黎奧運的推動。