華爾街投銀嚴控菜鳥工時 改善過勞文化

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

在華爾街遭披露「過勞文化」後，摩根大通（小摩）與美國銀行（BofA）都計劃限制、並且更緊密追蹤年輕新進人員的工時，以減輕工作壓力。

綜合華爾街日報（WSJ）與彭博資訊報導，小摩將首度限制多數資淺投銀人員的每周工時上限為80小時，符合紐約州對住院醫師的工時規定，例外情況可能包含需要加班以完成還在進行的交易。

小摩資淺人員從周五下午6時到周六中午已有保障休息時間，且保證每三個月會有一個完整的周末休息，之前則透過自我工作時間表，監控員工工作時間。

每周工時80小時的例子，為每周六天從上午約8時30分上班到晚間10時，不計小憩與用餐時間，或是每周七天上班11小時左右。但若碰到時間緊迫的案件，年輕人員每周常要工作120小時以上。

美銀下周則將推出新的內部時間管理軟體，要求美國資淺人員更詳細記錄花在工作上的時間細節，改為每日填寫、而非每周，更嚴密監控個人工作量。美銀已對資淺人員工時設定上限，但常被違反。一些資淺人員會取巧減少回報工時，擔心若是紀錄上超出上限，將會引發人資關切、乃至觸怒主管。

現在，資淺人員需要報告工作的時間、負責監督工作的資深人員，並以從1到4的自評量表，評估還能再接多少工作，以找出最忙的員工、以及能分散工作量的員工。

過去幾十年來，華爾街新進人員該花多少時間在工作上，答案一直很分歧。每年有上千名年輕人進入投銀基層，期望辛勤工作後可以變成百萬富豪，但許多人都說，長期高工時工作不僅造成精神上疲累，也危及健康。

高盛資淺人員2021年曾抗議過工作條件，當時高盛的投銀業務忙到爆。知情人士透露，高盛近期不打算改變政策，但會持續監控年輕銀行人員的工作時數。高盛未正式設定每周工時上限，但周五晚間9時到周日中午為不派工作的保障休息時段，特殊案件可例外。

工時 華爾街日報

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