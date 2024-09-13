IEA：明年石油供給過剩

國際能源總署（IEA）12日表示，受中國大陸經濟轉冷拖累，全球石油需求成長在今年上半年「急遽放緩」，增量為新冠疫情爆發以來最少，同時調降今年的需求成長預測。IEA也說，即便石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）延長自願減產，明年油市仍可能供給過剩。

國際油價12日盤中受到颶風侵襲美國路易斯安那州、影響當地石油生產的支撐，倫敦布蘭特原油11月期貨漲1%至每桶71.32美元，美國西德州原油10月期貨漲1.1%至每桶68.06美元，但兩者8月來都累計重挫逾10%，主因為經濟衰退憂慮揮之不去。

IEA發布月報表示，全球石油每日消費量在上半年增加80萬桶，增量僅有去年同期的三分之一，為2020年新冠疫情以來最少。

IEA調降今年石油每日需求的預估增量，下調7.2%至每日90萬桶，每日總需求為1.03億桶，並估算中國大陸因為總體經濟趨緩與電動車普及率攀揚，今年的每日需求量只會提高18萬桶，「中國的石油需求成長似乎動力不再，其他多數國家的需求僅微幅上揚或走低，當前趨勢強化我們的預期，即全球需求將在2030年前觸頂」。

另一方面，IEA維持明年的石油消費成長展望不變，仍預測每日需求量將攀增約95萬桶，為每日1.039億桶。

需求萎靡對OPEC+構成挑戰，該組織原本打算從10月起逐步解除減產令，但如今選擇延後至12月。不過，非OPEC+成員國今明兩年的日產量將增加150萬桶，比全球石油需求成長高出五成以上，美國、巴西、加拿大、蓋亞那將帶頭增產。

IEA說，即便OPEC+徹底取消在明年每日增產220萬桶原油，也無法避免供給過剩，「由於非OPEC+的供給增幅超乎整體需求，除非利比亞長期對峙，不然就算OPEC+維持額外減產令，也將目睹重大的供給過剩」。