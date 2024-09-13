核能股翻紅 基金大咖押寶 俄羅斯考慮管制鈾礦出口成隱憂

基金管理業者正在押注核能類股，這個向來不受環保意識投資人青睞的產業，如今正捲土重來，逐漸擦亮作為乾淨能源的招牌。然而，俄羅斯正考慮對鈾實施出口管制，可能影響西方核電廠取得這種核能燃料的能力，成為隱憂。

荷寶機構資產管理、J O Hambro資產管理、駿利亨德森等基金大咖均認為，在資產組合中建立核能部位有利於投資績效。荷寶淨零2050氣候股票基金首席經理人柏克威爾說，「在過往，我們（對核能）採取非常謹慎與排斥性的作法」，但如今核能已成為消除溫室氣體排放「不可或缺的一環」。

南韓12日核准在東海岸建造兩座核子反應爐，批准在珍蔚郡興建新韓蔚（Shin Hanul）核電廠3、4號反應爐，每座發電容量為1.4百萬瓩（GW）。南韓正在恢復核能發電，目標是在2038年前將核能發電占比由目前的30%提高到36%。

貝萊德投資研究所將核能視為能源組合的一部分，為資料中心提供用電需求。該機構永續核心投資全球主管與資產組合經理人畢夏普說，「隨著人工智慧（AI）應用日益增長，在2030年前電力需求至少翻倍、甚至增至四倍」，這將為電力市場帶來重大影響。J O Hambro資產組合經理人藍凱索說，若排除核能，很有可能全球沒有足夠電力支持AI持續發展。

在今年稍早，美國銀行全球研究提出50多檔具核能題材、或屬於核能供應鏈的股票，供投資人布局淨零碳排策略，例如捷克的CEZ公司、或羅馬尼亞國營核電公司。

不過，俄羅斯總統普亭11日要求國內官員考慮限制鈾等原物料對外出口，以報復西方對俄國與其盟國的新一波制裁措施。英國金融時報（FT）分析，任何對濃縮鈾採取的銷售限制措施，可能影響西方國家的核電廠。許多核電廠簽與俄國簽訂濃縮鈾供應的長期合約，而俄國握有全球約三分之一的濃縮鈾產能，以及約5%的鈾礦開採。