美股早盤小幅震盪 Nvidia持續走升、台積電ADR漲0.2%

美國生產者物價指數（PPI）的月增幅略高於預期，初次請領失業救濟的人數也翻高，投資人消化相關數據，美股四大指數12日早盤在平盤附近小幅震盪，輝達持續走揚。

道瓊工業指數下滑0.3%、標普500指數走低0.2%、那斯達克指數小跌0.1%，費城半導體指數跌了1%；台積電ADR漲0.2%。前市大漲8%的輝達（Nvidia）12日早盤續漲約1%。

美國12日公布的8月PPI月增0.2%，高於彭博訪調的月增0.1%；和去年同期相比，PPI攀升1.7%。

另外，在9月7日為止的當周，美國初次請領失業救濟的人數增加2,000人，經季節調整後達23萬人，為三周來首次上揚，符合勞動市場逐步放緩的趨勢。

美國11日發布的消費者物價指數（CPI）顯示，核心通膨意外回升，雖不至於促使聯準會（Fed）在下周決策會議放棄降息，但削弱了大舉調降利率的機會。交易員仍預測，Fed下周將降息1碼，並估計今年全年降息幅度將達1個百分點。

歐洲央行（ECB）12日降息1碼至3.5%，降幅符合預期，為今年來第二次下調主要存款利率。

企業方面，輝達執行長黃仁勳11日表示，該公司產品「需求如此之大，以至於在交付零組件、技術、基礎設施、軟體時，人們情緒激動」，輝達正在增產次代晶片Blackwell，已進入全面生產，將在第4季出貨，並繼續擴大產量。

知情人士透露，OpenAI內部稱之為「草莓」（Strawberry）的新人工智慧（AI）模型，距離發表更進一步，新模型能執行類似人類的推理任務。