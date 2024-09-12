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國際金價再創新高 得利於ECB降息、Fed寬鬆預期升溫「利多組合」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
國際金價12日盤中再創新高。圖／路透
國際金價12日盤中再創新高。圖／路透

國際金價12日盤中再創新高，主因為歐洲央行（ECB）一如預期降息，以及美國最新出爐的經濟數據強化聯準會（Fed）下周的降息預期，都提供支撐。

紐約黃金現貨12日一度大漲1.2%至每英兩2,542.33美元，刷新紀錄，白銀、白金、鈀金等貴金屬也同步上漲。

美國勞工部統計局12日公布，8月生產者物價指數（PPI）月增0.2%，略高於經濟學家預期的0.1%。另外，止於7日當周，初領失業救濟金人數比增加2,000人至23萬人，也高於預期。

歐洲央行（ECB）同日也調降利率，為今年來第二度降息。盛寶銀行商品策略主管韓森（Ole Hansen）說、ECB降息、上周初領失業救濟金人數與PPI小幅上升，已足以推升金價到歷史高點，而Fed啟動降息循環可望進一步支撐金價，無論降幅多少。

ECB Fed 美國 金價

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