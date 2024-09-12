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大陸電動車企提議保證最低價抵消加稅 歐盟拒絕：持續尋找解決方案

中央社／ 布魯塞爾12日專電
歐盟執委會發言人表示，不接受部分中國電動車出口商提議用保證最低進口價格，以換取歐盟對中國「反補貼」調查案加徵關稅。圖／美聯社
歐盟執委會發言人表示，不接受部分中國電動車出口商提議用保證最低進口價格，以換取歐盟對中國「反補貼」調查案加徵關稅。圖／美聯社

歐盟執委會發言人表示，不接受部分中國電動車出口商提議用保證最低進口價格，以換取歐盟對中國「反補貼」調查案加徵關稅。他強調歐中將持續協調解決方案，包括下週舉行雙邊高階經貿會談。

歐洲聯盟（EU）對中國進口電動車發起的反政府不當補貼調查案，將在10月底前進入最後拍板階段。歐盟執行委員會（European Commission）貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）今天在例行記者會答覆相關詢問。

他表示，在調查案進行期間，一些中國電動車出口商提出「價格承諾」，也就是保證進入歐盟市場的最低價格，以抵消中國電動車受到中國政府過度補貼、低價競爭對歐盟產業造成的傷害。

吉爾說，執委會基於世界貿易組織（WTO）和歐盟貿易法規充分評估，聚焦於中國業者的提議是否能確實解決補貼問題，以及價格承諾能否有效落實並監看，結論是「這些提議沒有任何一項符合前述考量」。

他強調，執委會將持續與中國對話，尋找解決方案，但任何解方都須完全遵守世貿規則，並能完全補救不當補貼帶來的損害。他也確認歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）將在19日與中國商務部長王文濤在布魯塞爾會面討論此事，以及其他歐中貿易及經濟議題。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在11日訪中行結束記者會上表示，歐盟需要重新考慮對中國電動車可能加徵關稅的決定。吉爾在記者會表示不評論歐盟國家領導人的言論；有記者追問桑傑士此舉是否反映了執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）所言「歐盟應避免中國分化手段」，他也不予置評。

歐盟在去年10月立案調查中國政府對電池電動車（BEVs）不當補貼案，今年7月宣布加徵暫時性反補貼稅（Countervailing Duties），8月向關係人提出正式加稅的調查決定「草稿」以徵集意見。執委會的最終決定將在10月30日前向歐盟27國提出並投票，除非超過15國反對，加徵至少5年的關稅將成定局。

布魯塞爾 歐盟 記者會

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