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ECB如預期降息 重申一切看數據、一會一決議

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐洲央行（ECB）12日決議調降各項基準利率。圖／路透
歐洲央行（ECB）12日決議調降各項基準利率。圖／路透

歐洲央行（ECB）12日決議調降各項基準利率，降息從0.25個百分點到0.6個百分點不等，降幅符合市場預期，因通膨持續朝向2%目標趨近，並擔憂經濟走軟。ECB重申，不會承諾確定的降息路徑，仍將維持「一切看數據（data dependant）」，「一會一決議」（meeting by meeting）的決策模式。總裁拉加德稍後將主持記者會。

ECB調降存款利率1碼至3.50%；主要再融資利率降低0.6個百分點至3.65%；邊際放款利率也下調0.6個百分點到3.90%。後兩項利率降幅較大，經濟學者認為這是長期策略性的調整，沒有多少立即性的效果。

ECB決策聲明指出，「基於決策委員會對通膨展望，潛在通膨動能，以及貨幣政策傳輸力道所做的最新評估，認為現在適合採取進一步行動，將貨幣政策的約束力溫和化」。

歐元區經濟動能日漸減弱，家庭財務未能維持今年初的反彈勢頭，製造業則因國外需求疲軟而陷入困境，因此ECB將2024預估經濟成長率從0.9%下修到0.8%；對通膨展望大致不變。

歐元區8月通膨年升率已降到2.2%，且工資升幅正在減緩，推升服務類價格的力道減弱。第二季平均每位員工薪資年升幅降到4.3%，低於第一季時的4.8%。不過8月服務類物價年升幅加速到4.2%，可能是受到巴黎奧運推動。

執行理事施納貝爾表示，降息並非機械式，且必須「依賴數據及分析」；首席經濟學家藍尼表示，通膨回到2%還不「保險」。

ECB 成長率 通膨

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