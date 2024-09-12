美股可放心？恐慌指數VIX低於平均 法興：「垃圾股VIX」亮起紅燈

美股持續上演漲漲跌跌的蹺蹺板走勢，牽動交易員心情七上八下。標普500指數11日早盤一度回跌1%，卻又在科技股強彈驅動下收漲1.1%。有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE VIX）目前不到18，低於平均約19.5的長期均值，顯示股市氣氛仍淡定。

美股恐慌指數vs.垃圾股恐慌指數

MarketWatch報導，法國興業銀行（SocGen）北美量化股票研究主管塔戴斯則表示，VIX是一種同時指標，不具前瞻性。換言之，該指數只能用來判讀市場「目前」的情況，作為「預測」工具就沒用。而且，VIX衡量的是整體市場的波動率，並未依據財務健全度或基本面因素在成分股當中作區別。

塔戴斯認為，要檢視股市是否潛在系統性壓力，應該要聚焦於市場最脆弱的環節，觀察這些股票的表現和波動率是否出現壓力緊繃跡象，光是看大盤整體表現則難察覺異狀，因為像標普500這類主要指數都偏重規模最大、最賺錢、通常財力也最雄厚的公司。

法興2018年推出「垃圾股成交量指數」（Junk Equity Vol Index），簡稱「垃圾股恐慌指數」（JunkVIX），用來衡量劣質股的相對波動率，這些股票的共通性是槓桿運用過度，而且資產負債表很弱。

背後邏輯是：股市若潛在系統性壓力，這群高負債、高波動股票會最先亮起紅燈，早在賣壓吞噬整個市場之前就先閃爍警訊。

塔戴斯說：「這可能是因為，如果體質弱的公司股價開始下跌，不但會藉由隱含槓桿率升高而加劇根本的系統性問題，還可能是顯示投資人轉而規避資產負債表風險的早期指標。」

往年JunkVIX飆升預示股市賣壓將至

他指出，過去幾波重大的市場賣壓發生前，這個垃圾股恐慌指數都升到歷史高點。從2018年2月的「波動性末日」（Volmageddon）、同年稍後發生與緊縮相關的市場修正，到2020年初期新冠肺炎疫情觸動的那波賣壓，屢試不爽。

最近，JunkVIX指標又飆升，顯示情況不妙。塔戴斯說，這個垃圾股指標今年夏季平靜無波，指數徘徊在0%附近；但7月下旬開始攀升，到8月1日時衝上逼近80%的「風險規避領域」，9月上旬更飆向100%且居高不下。

他說：「歷經8月動盪後，股市雖已恢復正常，但JunkVIX仍然盤踞高檔，從8月底以後就觸及極端水準，預告了最近賣壓頻頻出籠。本周市場看似回穩，但JunkVIX若一直居高不下，可能是一段漫長市場壓力期將至的前兆。」