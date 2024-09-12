貝萊德、合眾提供散戶投資人「一站式投資組合」 搶攻私人市場

貝萊德（BlackRock）正與瑞士私募基金巨擘合眾集團（Partners Group）合作，透過單一投資組合為散戶投資人提供進入各種私人市場的管道，以滿足對另類投資與日俱增的需求。

這兩家公司12日在聲明中說，計劃建立一個「一站式投資組合」，以提供私募股權、私人信用，以及實體資產的投資管道，使顧問業者能透過一份訂閱文件提供客戶大量資產。

合眾股價12日中午盤勁揚5.6%，創逾一年來最大單日漲幅。

貝萊德全球客戶事業主管魏德曼（Mark Wiedman）說：「在每年成長逾1兆美元的私人市場，許多理財顧問發現很難幫助客戶參與其中。」

彭博資訊報導，儘管私人信用領域主要是保留給保險公司和主權財富基金等機構投資人，但這個產業的最大的公司一直在尋求擴大投資人基礎，以抵銷籌資放緩的影響。數據供應商Preqin指出，上季從最大投資人流入的資金接近多年來低點，使小型投資人成為私人信用公司日益重要的融資來源。

因此，私人信用公司愈來愈富創意，根據本周申報的文件，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）正與道富銀行公司（State Street Corp）合作開發第一檔指數股票型基金（ETF），包括私人信用投資在內。其他業者正透過對散戶投資人提供幾乎近似共同基金的投資商品，欲在這個估計178兆美元的個人財富市場分一杯羹。