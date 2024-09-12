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美國通膨趨緩強化降息預期 亞股隨美股漲勢多收高

中央社／ 香港12日綜合外電報導
圖為亞股示意圖。圖／法新社
圖為亞股示意圖。圖／法新社

數據顯示美國通膨處於逾3年來低點，強化聯準會（Fed）將於下週降息的市場預期，昨天美股3大指數收盤勁揚。受此樂觀氛圍激勵，亞股今天追隨美股漲勢大多收紅。

法新社報導，日前公布的美國就業數據疲弱引發經濟衰退疑慮，致使美國股市遭遇連續數週動盪後，昨天剛出爐、眾所矚目的消費者物價指數（CPI）總算讓投資人鬆了一口氣。

美國8月CPI年增幅放緩幅度超乎預期，強化聯準會將於下週降息的市場預期。

美國今天稍晚預計公布8月生產者物價指數（PPI），不過，聯準會下週舉行政策會議的結果，及針對利率前景發表的會後聲明，才是當前各方關注的焦點。

數據顯示美國核心通膨率出乎意料攀升，使盛傳降息2碼的說法淡化，目前市場揣測多指向降息1碼（25個基點）。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）策略師卡羅．孔（Carol Kong）說：「8月核心物價指數超乎預期，無疑淡化降息2碼的可能性。」

他說：「通膨與就業市場數據符合美國經濟軟著陸的情境，而非衰退。正因如此，我們堅信（聯準會）下週將會降息1碼。」

美國投資人樂觀看待上月CPI數據，帶動美股3大指數走高，以科技股為主的那斯達克指數收漲逾2%，標準普爾500指數也漲逾1%，歸功於科技股大漲，包括晶片產業巨擘輝達（NVIDIA）股價跳漲逾8%，超微（AMD）也揚升超過5%，微軟（Microsoft）漲幅則達到2.2%。

這股樂觀情緒也擴散至亞洲主要股市，日股基準日經225指數今天收漲逾3%，漲幅居亞股之冠。其他像是香港、台北、雪梨、首爾、新加坡、馬尼拉、曼谷與雅加達股市也收紅；上海股市收黑。

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