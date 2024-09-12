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追不上台積電...三星2奈米良率遇挑戰 韓媒曝：決定撤離泰勒廠人員

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
南韓媒體報導，三星電子決定撤離美國泰勒廠員工，因為2奈米良率問題遲遲未能解決，這對三星先進晶圓製造業務是一大挫敗，也凸顯台積電技術領先地位屹立不搖。圖／路透
南韓媒體報導，三星電子決定撤離美國泰勒廠員工，因為2奈米良率問題遲遲未能解決，這對三星先進晶圓製造業務是一大挫敗，也凸顯台積電技術領先地位屹立不搖。圖／路透

南韓媒體Business Korea報導，三星電子公司已決定撤離美國泰勒廠員工，因為2奈米良率問題遲遲未能解決，這對三星先進晶圓製造業務是一大挫敗，也凸顯台積電技術領先地位屹立不搖。

報導指出，泰勒廠2奈米量產時程一再延宕，已從2024年底延到2026年，導致三星最後做出這項決定。

按起初規劃，泰勒廠將作為4奈米以下尖端製程量產重鎮，而且策略性選擇在接近美國大客戶所在地設廠。然而，三星在2奈米良率方面遭遇重重挑戰，導致效能和量產能力都不如頭號競爭對手台積電。

三星晶圓廠目前良率低於50%，尤其是3奈米以下的製程。相形之下，台積電先進製程的良率目前約60%至70%。良率差距這麼大，已導致兩家公司市占率落差擴大到50.8個百分點。第2季台積電全球晶圓市場占有率為62.3%，遙遙領先三星的11.5%。

一名業內人士說：「三星的GAA（環繞式閘極）良率僅約10%至20%，不足以接單和量產。」良率這麼低已迫使三星檢討策略，決定撤出泰勒廠大多數人員，只留下極少數人力。

南韓 台積電 奈米 美國

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